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«Медлительный», «Неспешный», «Тормознутый»

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 27.12.2021, 12:36
  • 11,414
«Медлительный», «Неспешный», «Тормознутый»

Новая и страшная угроза для НАТО.

ТАСС сообщает со ссылкой на «источник в кораблестроительной отрасли» о судьбе корвета «Проворный» сгоревшего на «Северной верфи» в Петербурге 17 декабря:

«Корвет «Проворный» смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет … Один из основных вопросов, который сейчас выясняют специалисты - состояние кабель-трасс корабля после пожара. Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене - то корабль фактически придется отстроить заново».

Строили «Проворный» с 2013 года, планировали передать ВМФ в следующем году, но он принял неравный бой против путинской разгильдяйской системы, еще не войдя в строй. И сгорел.

Конечно, даже если отстроят к 2026 году, то стоило бы, учитывая историю корабля, дать ему новое имя. 13 лет на строительство – многовато. Мы предлагаем на выбор: «Медлительный», «Неспешный», «Тормознутый».

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