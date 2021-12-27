«Медлительный», «Неспешный», «Тормознутый»8
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 27.12.2021, 12:36
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Новая и страшная угроза для НАТО.
ТАСС сообщает со ссылкой на «источник в кораблестроительной отрасли» о судьбе корвета «Проворный» сгоревшего на «Северной верфи» в Петербурге 17 декабря:
«Корвет «Проворный» смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет … Один из основных вопросов, который сейчас выясняют специалисты - состояние кабель-трасс корабля после пожара. Если они в целом исправны, то ремонт корвета при хорошем графике возможен в течение пяти лет. Если трассы полностью подлежат замене - то корабль фактически придется отстроить заново».
Строили «Проворный» с 2013 года, планировали передать ВМФ в следующем году, но он принял неравный бой против путинской разгильдяйской системы, еще не войдя в строй. И сгорел.
Конечно, даже если отстроят к 2026 году, то стоило бы, учитывая историю корабля, дать ему новое имя. 13 лет на строительство – многовато. Мы предлагаем на выбор: «Медлительный», «Неспешный», «Тормознутый».
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