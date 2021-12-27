Сдающим жилье неправильно насчитали налоги

Сдающим жилье неправильно насчитали налоги4
- 27.12.2021, 12:46
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Исправлять ошибки будут до 28 декабря.
Некоторым плательщикам налога за сдачу в аренду жилья и нежилых помещений насчитали неправильный налог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам (МНС).
"По техническим причинам в ЕРИП в отношении отдельных физических лиц — плательщиков подоходного налога, сдающих в аренду жилые и нежилые помещения, выгружены неверные суммы начисленного налога", — говорится в сообщении пресс-службы.
Сейчас специалисты МНС исправляют неправильно указанные суммы налога. Завершить эту работу планируется до 28 декабря.