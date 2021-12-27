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Хорватским эмигрантам обещают 26 тысяч евро за возвращение домой

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  • 27.12.2021, 12:52
  • 3,618
Хорватским эмигрантам обещают 26 тысяч евро за возвращение домой

Из-за сокращения населения и его старения власти пытаются вернуть в страну уехавших в страны ЕС.

Власти Хорватии намерены платить эмигрантам за возвращение в страну 26 тысяч евро, сообщает The Epoch Times.

Программа ориентирована на хорватов, эмигрировавших в другие страны ЕС. Такую сумму они получат, если вернутся и создадут бизнес.

На такие шаги власти идут из-за уменьшения населения и его старения.

По официальным данным, с момента вступления в ЕС в 2013 году страну покинули более 230 тысяч человек. Правительство надеется вернуть в страну от 4000 до 4500 эмигрантов. Программа стартует с 1 января.

Отмечается, что десять лет назад в Хорватии проживало около 4,2 миллионов жителей. В начале 2022 года должны быть представлены результаты новой переписи. Эксперты прогнозируют сокращение численности населения почти на 10%.

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