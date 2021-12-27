закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 15:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как встретить Новый год 2022: приметы, поверья и обряды

4
  • 27.12.2021, 13:01
  • 1,994
Как встретить Новый год 2022: приметы, поверья и обряды

Можно ли отдавать долги 31 декабря?

Астрологи говорят, что символ будущего года - активное и решительное животное, благодаря которому в жизни многих людей произойдут значительные перемены. Главное - нужно помнить, что Тигр не любит импульсивности и спонтанности. Для того, чтобы праздник прошел удачно, выясните, что не нужно делать на Новый год, пишет «Униан».

Голубой Водяной Тигр - покровитель следующего года. Животное своеобразное, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать рекомендации, дабы его не разозлить. Занимаясь приготовлениями к празднику, вы можете:

- выбрасывать старые вещи и убирать в квартире до 31 числа;

- наряжать елку и украшать квартиру;

- раздавать долги и возвращать свои;

- просить прощения и забывать старые обиды;

- заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Существует интересный ритуал: женщина должна в новогоднюю ночь надеть шарф и подумать обо всем плохом, что с ней произошло. А затем, под бой курантов, сбросить этот аксессуар, тогда негатив, накопленный в 2021-м году, останется в прошлом.

Кроме того, необходимо купить несколько игрушек или фигурок в виде Тигра и расставить их в квартире. Таким образом у вас получится привлечь удачу и проявить уважение к символу года.

Что не нужно делать на Новый год

Один из самых важных праздников в году имеет и свои запреты. Внимательно изучите их, чтобы встретить Новый год в хорошем настроении и случайно на нажить себе проблем на следующие 365 дней. В преддверии праздника строго запрещается:

- стричься за несколько часов до Нового года;

- встречать праздник в одиночестве и унынии;

- ставить на стол большое количество рыбных блюд (лучше мясо);

- проводить генеральную уборку 31 числа;

- стирать одежду и развешивать белье в канун праздника.

Ни в коем случае нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги. Наши предки считали, что кровная связь с родом усиливается в Новый год, поэтому деньги, которые уже успели получить вашу энергию, перейдут вместе с ней к другому человеку.

Как надо провожать Старый Новый год

Важно не только правильно встретить Новый год, но и с уважением попрощаться со Старым, даже если он был не особенно удачным. Соберите семью или компанию друзей, приготовьте новогодние блюда, а также:

- положите в карман купюры, чтобы будущий год провести в достатке;

- поблагодарите Быка за то, что он дал вам в 2021-м году;

- поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой;

- загадайте 3 желания под бой курантов - они сбудутся.

Помните о том, что встречать Новый год необходимо в обновке, тогда в 2022-м вы не будете нуждаться в деньгах.

Любовные приметы на Новый год 2022

Если вы хотите, чтобы в ваших отношениях или в вашей семье царили любовь, уважение, поддержка и взаимопонимание, прислушайтесь к народным поверьям и выполните простые ритуалы:

- повесьте на елку украшение в виде сердца, чтобы встретить свою судьбу;

- зажгите 7 зеленых свечей, чтобы обеспечить семье благополучие и достаток;

- возьмите за руку любимого человека под бой курантов, чтобы не расстаться в 2022-м году;

- если у вас было тяжелое расставание, сожгите календарь прошлого года - забудете всё плохое.

Наши предки верили, что уколоть или порезать палец в новогоднюю ночь - к скорому замужеству.

Денежные приметы на Новый год 2022

У Голубого Водяного Тигра можно попросить не только счастья в личной жизни, но и финансового благополучия. Для того, чтобы Тигр услышал и исполнил ваши желания, помогите ему немного:

- убедитесь, что за новогодним столом будет сидеть мужчина;

- выбирайте практичные подарки - Тигр не любит безделушки;

- повесьте на елку конфеты и купюры;

- разложите в доме листики мяты - растение привлечет символ года;

- положите под тарелки гостям монеты.

Для того, чтобы грядущий год был удачным, зажгите 8 свечей и поставьте их по окружности, как символ бесконечности. По углам стола, под скатерть, положите монеты, привлекая достаток. Остатки еды выбрасывать нельзя - лучше отдать животным. И помните: сколько раз вы случайно чихнете в новогоднюю ночь - столько счастья у вас будет.

Приметы на беременность в новогоднюю ночь

Если вы хотите, чтобы в вашей семье появился малыш, то можете намекнуть об этом Водяному Тигру, выполнив одно или несколько простых действий:

- положите детские игрушки или вещи под елку, чтобы забеременеть в следующем году;

- те, кто хочет завести ребенка, должны что-нибудь съесть из рук беременной девушки;

- начались критические дни 31 числа - в 2022-м году ждите пополнение.

Существует примета: если живая елка пустила корни в горшке - готовьтесь к появлению малыша.

Приметы с шампанским в новогоднюю ночь

Традиционный напиток Нового года - это не просто "газировка", а очень серьезный элемент праздника. С помощью него тоже можно повлиять на свою судьбу и узнать будущее:

старайтесь чокнуться бокалами с человеком противоположного пола и загадывайте желание - обязательно сбудется

много пузырьков в бокале - год будет насыщенным, мало пузырьков - стабильным и спокойным

открывая бутылку, не придерживайте пробку - человек, облитый шампанским, будет "купаться" в удаче, как и тот, кому "прилетит" пробкой.

Согласно приметам, человек, который утром 1 января случайно найдет пробку от шампанского, будет невероятно счастлив в следующем году. Ведь под бой курантов люди веселились и загадывали свои самые заветные желания, а значит делились положительной энергетикой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников