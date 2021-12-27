Как встретить Новый год 2022: приметы, поверья и обряды 4 27.12.2021, 13:01

1,994

Можно ли отдавать долги 31 декабря?

Астрологи говорят, что символ будущего года - активное и решительное животное, благодаря которому в жизни многих людей произойдут значительные перемены. Главное - нужно помнить, что Тигр не любит импульсивности и спонтанности. Для того, чтобы праздник прошел удачно, выясните, что не нужно делать на Новый год, пишет «Униан».

Голубой Водяной Тигр - покровитель следующего года. Животное своеобразное, поэтому нужно быть внимательными и соблюдать рекомендации, дабы его не разозлить. Занимаясь приготовлениями к празднику, вы можете:

- выбрасывать старые вещи и убирать в квартире до 31 числа;

- наряжать елку и украшать квартиру;

- раздавать долги и возвращать свои;

- просить прощения и забывать старые обиды;

- заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Существует интересный ритуал: женщина должна в новогоднюю ночь надеть шарф и подумать обо всем плохом, что с ней произошло. А затем, под бой курантов, сбросить этот аксессуар, тогда негатив, накопленный в 2021-м году, останется в прошлом.

Кроме того, необходимо купить несколько игрушек или фигурок в виде Тигра и расставить их в квартире. Таким образом у вас получится привлечь удачу и проявить уважение к символу года.

Что не нужно делать на Новый год

Один из самых важных праздников в году имеет и свои запреты. Внимательно изучите их, чтобы встретить Новый год в хорошем настроении и случайно на нажить себе проблем на следующие 365 дней. В преддверии праздника строго запрещается:

- стричься за несколько часов до Нового года;

- встречать праздник в одиночестве и унынии;

- ставить на стол большое количество рыбных блюд (лучше мясо);

- проводить генеральную уборку 31 числа;

- стирать одежду и развешивать белье в канун праздника.

Ни в коем случае нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги. Наши предки считали, что кровная связь с родом усиливается в Новый год, поэтому деньги, которые уже успели получить вашу энергию, перейдут вместе с ней к другому человеку.

Как надо провожать Старый Новый год

Важно не только правильно встретить Новый год, но и с уважением попрощаться со Старым, даже если он был не особенно удачным. Соберите семью или компанию друзей, приготовьте новогодние блюда, а также:

- положите в карман купюры, чтобы будущий год провести в достатке;

- поблагодарите Быка за то, что он дал вам в 2021-м году;

- поцелуйте любимого человека под бой курантов, чтобы семья была счастливой;

- загадайте 3 желания под бой курантов - они сбудутся.

Помните о том, что встречать Новый год необходимо в обновке, тогда в 2022-м вы не будете нуждаться в деньгах.

Любовные приметы на Новый год 2022

Если вы хотите, чтобы в ваших отношениях или в вашей семье царили любовь, уважение, поддержка и взаимопонимание, прислушайтесь к народным поверьям и выполните простые ритуалы:

- повесьте на елку украшение в виде сердца, чтобы встретить свою судьбу;

- зажгите 7 зеленых свечей, чтобы обеспечить семье благополучие и достаток;

- возьмите за руку любимого человека под бой курантов, чтобы не расстаться в 2022-м году;

- если у вас было тяжелое расставание, сожгите календарь прошлого года - забудете всё плохое.

Наши предки верили, что уколоть или порезать палец в новогоднюю ночь - к скорому замужеству.

Денежные приметы на Новый год 2022

У Голубого Водяного Тигра можно попросить не только счастья в личной жизни, но и финансового благополучия. Для того, чтобы Тигр услышал и исполнил ваши желания, помогите ему немного:

- убедитесь, что за новогодним столом будет сидеть мужчина;

- выбирайте практичные подарки - Тигр не любит безделушки;

- повесьте на елку конфеты и купюры;

- разложите в доме листики мяты - растение привлечет символ года;

- положите под тарелки гостям монеты.

Для того, чтобы грядущий год был удачным, зажгите 8 свечей и поставьте их по окружности, как символ бесконечности. По углам стола, под скатерть, положите монеты, привлекая достаток. Остатки еды выбрасывать нельзя - лучше отдать животным. И помните: сколько раз вы случайно чихнете в новогоднюю ночь - столько счастья у вас будет.

Приметы на беременность в новогоднюю ночь

Если вы хотите, чтобы в вашей семье появился малыш, то можете намекнуть об этом Водяному Тигру, выполнив одно или несколько простых действий:

- положите детские игрушки или вещи под елку, чтобы забеременеть в следующем году;

- те, кто хочет завести ребенка, должны что-нибудь съесть из рук беременной девушки;

- начались критические дни 31 числа - в 2022-м году ждите пополнение.

Существует примета: если живая елка пустила корни в горшке - готовьтесь к появлению малыша.

Приметы с шампанским в новогоднюю ночь

Традиционный напиток Нового года - это не просто "газировка", а очень серьезный элемент праздника. С помощью него тоже можно повлиять на свою судьбу и узнать будущее:

старайтесь чокнуться бокалами с человеком противоположного пола и загадывайте желание - обязательно сбудется

много пузырьков в бокале - год будет насыщенным, мало пузырьков - стабильным и спокойным

открывая бутылку, не придерживайте пробку - человек, облитый шампанским, будет "купаться" в удаче, как и тот, кому "прилетит" пробкой.

Согласно приметам, человек, который утром 1 января случайно найдет пробку от шампанского, будет невероятно счастлив в следующем году. Ведь под бой курантов люди веселились и загадывали свои самые заветные желания, а значит делились положительной энергетикой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».