«Скорая помощь» не хочет ехать к больным с признаками коронавируса 7 27.12.2021, 13:02

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Некоторым отказывают в госпитализации.

Читатели Telegram-канала «Беларусь головного мозга» сообщают о нежелании врачей скорой забирать людей с явными признаками коронавируса:

«Не первый раз сталкиваемся с тем, что скорая отказывается приезжать. С отговорками, вы неправильно себя лечите. У вас китайский аппарат для измерения сатурации, поэтому показывает неправильно. Температура 38.8 недостаточно высокая. Скорая приезжает только через скандал с употреблением ненормативной лексики. По итогу госпитализация, поражение легких. Но конечно диагноз - пневмония. Что это за прикол, что скорая отказывается всеми способами выезжать на вызов».

«В понедельник, 20.12 умер сосед. Результаты теста пришли после смерти. У соседки подтвержденный ковид. Маменька в реанимации. Попала в больницу в понедельник, результаты теста пришли только в четверг, 23.12. за бабушкой, было сказано, никто не приедет и в больницу не возьмут. Ей 90 лет».

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