Как Путин врал на пресс-конференции 12 27.12.2021, 13:14

12,542

Девять главных фейков.

23 декабря состоялась очередная большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе почти четырехчасового общения со СМИ президент, находящийся, судя по постоянным покашливаниям, не в лучшей своей форме, тем не менее выдержал традиционный темп и вводил россиян в заблуждение в среднем один раз за 20 минут. Наиболее яркие примеры неправды приводит сайт The Insider.

О том как Ленин создал Украину

«Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год — Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана».

Делириум о том, как Ленин после своей смерти создал Украину, можно было оставить вообще без комментариев, но Путин продолжил развивать свою мысль уже в отношении Донбасса:

«Или что, мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922–1924 годах, не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: надо перерешить.

Перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, у которого никто не спрашивал о том, как и где он хочет жить. Ладно, это произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году, и так возник кризис, который сегодня развивается».

В июне 1917 года Центральная рада в Киеве провозгласила автономию Украины в составе России. В границы тогдашней Украины входил и Донбасс. Временное правительство России было против включения Донбасса в состав украинской автономии, у местных органов самоуправления единой позиции не было. После большевистского переворота, в феврале 1918 года, была провозглашения Донецко-Криворожсккая республика — «автономная область Украинской республики как часть Всероссийской федерации советских республик». Через месяц объявили о вхождении Донецко-Криворожской республики в состав УНР (Украинской Народной Республики). На выделении Донбасса из Украины и вхождении в состав России настаивал глава республики Артем (Федор Сергеев), но центр эту инициативу не одобрил.

Весной 1918 года территория Донбасса была оккупирована Германией, а на следующий год при восстановлении советской власти по распоряжению Ленина Донецко-Криворожскую республику ликвидировали; Донбасс стал частью Украины. Таким образом, никакого «силового заталкивания» в те годы не происходило. А вот то, что сегодня происходит «силовое выталкивание», подтвердил недавно даже российский суд, опубликовавший решение в котором говорится о размещенных на территории Донбасса регулярных вооруженных сил России.

О низкой инфляции в России и росте реальных доходов

«Поговорим и об инфляции, конечно. Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост реальных [доходов] за вычетом этих инфляционных расходов все-таки 4,1%. По году будет — специалисты ожидают, эксперты наши, — 3,5% рост реальных доходов. Конечно, далеко не у всех категорий граждан. Конечно, это средние показатели, я хочу еще раз это подчеркнуть, когда граждане будут смотреть, слушать, скажут: ну вот, опять там средние. Но мы вынуждены средними цифрами оперировать, для того чтобы у нас были определенные ориентиры. Мы поговорим о доходах населения, наверное, еще более подробно».

8% (на самом деле, скорее всего, несколько больше) — это средний уровень инфляции, учитывающий цены всех товаров и услуг. Но какие-то цены практически не изменились, что-то даже подешевело, например, турпоездки, спрос на которые из-за пандемии заметно упал. А вот цены, с которыми приходится иметь дело каждый день, прежде всего на продукты, выросли гораздо сильнее. В ноябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что продовольственная инфляция уже стала двузначной. Особенно сильно дорожают самые доступные продукты; так, свекла, морковь и картофель — примерно в полтора раза. А в апреле 2021 года в исследовании, проведенном по заказу Центробанка, было отмечено, что четверть российских домохозяйств тратит на еду практически все свои доходы.

Заявление Путина о росте реальных доходов россиян противоречит данным Минэкономразвития. В октябре был опубликован прогноз, по которому рост реальных располагаемых доходов по итогам года составит около 2,5%, что не перекрывает прошлогоднее падение на 2,8%. И это при том что министерство ориентировалось на прогноз годовой инфляции в 7,4%, хотя сейчас уже в прогнозе значится более 8%.

О «низком уровне» вакцинации в Германии

«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, — возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, — скажем, в Федеративной Республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но все-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе, — низкий уровень».

По регулярно обновляемым данным сервиса Our World in Data, который берет данные из официальный источников, на 21 декабря в Германии как минимум одной дозой вакцинировано 73,5% населения, полностью вакцинировано 70,5%, а бустерную (третью или вторую в случае с вакциной Johnson & Johnson) дозу получили 32,7% жителей. Врачи считают, что бустерная доза стала особенно важна в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон», который легко заражает даже полностью вакцинированных. В России же, по сведениям из того же источника, хотя бы одной дозой вакцинировано 50,2% жителей, двумя — 44,8%, а бустерной дозой — всего 4,6%. Таким образом, Россия является одной из наименее вакцинированных стран Европы, наряду с Болгарией и Украиной.

О достижении коллективного иммунитета в России

«У нас он какой? 59,4% на сегодняшний день или на вчерашний вечер. Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. 59,4% — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. У нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола.

Но этого недостаточно: нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала – во втором квартале, мы достигнем этого уровня. В некоторых странах сейчас уже говорят о необходимости достижения коллективного иммунитета в 90–95%».

Об уровне коллективного иммунитета в России судить невозможно, так как нет подходящей методики. Вероятно, когда Путин дает оценку с точностью до 0,1%, он имеет в виду сумму полностью вакцинированных и переболевших. Но многие были вакцинированы уже после болезни, и непонятно, не учтены ли они дважды. Вряд ли учитывается и то, что иммунитет постепенно ослабевает, почему специалисты и рекомендуют прививаться бустерной дозой. И, наконец, данные о количестве переболевших крайне ненадежны. В ноябре издание Meduza подсчитало, что в России, если исходить из открытой базы «Стопкоронавирус.рф», в больницы попадают около 58% всех выявленных зараженных. Для сравнения, во Франции этот показатель составляет 7,6%, в США — 6,7%, в Германии — 5,3. Это может означать, что реальное количество инфицированных в России превышает официальные данные примерно на порядок. Причиной может быть и недостаточный объем тестирования, и умышленное занижение данных.

Какой уровень коллективного иммунитета нужен для прекращения эпидемии COVID-19, доподлинно неизвестно, это зависит в том числе от темпов распространения вируса, и уже после появления штамма Дельта стало ясно, что первые оценки в 65-70% не актуальны, и для достижения коллективного иммунитета нужно минимум 85-90% вакцинированных. Данные эти не точны и могут пересматриваться; скажем, в Дании, где процент вакцинированных несколько выше, чем в Германии, в сентябре сочли, что нужный уровень уже достигнут, и отменили все ограничения, но в ноябре, причем еще до распространения штамма «омикрон», их пришлось восстановить. «Омикрон» же, судя по предварительным данным, более заразен, чем доминировавшая до того «дельта», и требует еще более высокого уровня коллективного иммунитета.

Но о чем можно говорить уверенно, так это о том, что достижение коллективного иммунитета при такой низкой доле вакцинированных невозможно в первом квартале следующего года.

О мягкости российского закона по отношению к «иноагентам»

Корреспондент Би-Би-Си Петр Козлов спросил Путина, какие события в России привели к тому, что в стране за последнее время так стремительно выросло число «экстремистов», «нежелательных организаций» и «иностранных агентов». Путин ответил:

«Напоминаю еще раз: этот закон придуман не нами, а государством, которое все считают светочем демократии. Наш закон гораздо более либеральный. Мы не требуем прекращения работы, просто вы скажите по-честному источник финансирования. На данный момент ноль целых тридцать четыре тысячных признаны организациями-иноагентами в России из 200 тысяч зарегистрированных НКО. Так же, как в Штатах.

А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности — „пятерочка”. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций, мы хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования своей деятельности».

Путин в очередной раз повторил популярный у российских чиновников и пропагандистов фейк об идентичности американского и российского законов. И не раз уже было разъяснено, в чем принципиальная разница между ними. Прежде всего, американский закон содержит четкое определение иностранного агента: это такое физическое или юридическое лицо, которое «работает под контролем и прямым руководством иностранного „принципала” и в его прямых интересах» и при этом участвует в политической деятельности, понятие которой также ясно определено. Российский же закон позволяет объявить «иноагентом» практически любую неугодную властям НКО; так, чтобы навесить этот ярлык на движение в защиту прав избирателей «Голос», оказалось достаточно денежного перевода на сумму 200 рублей от некоей гражданки Армении, почему-то носящей мужское имя Норайр.

Есть в российском законе и совершенно удивительное положение: физическое лицо может быть признано «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и таких российских граждан, объявленных «иностранными СМИ», насчитывается уже 67. Зато государственные СМИ, такие как ТАСС или RT, в список «иноагентов» не внесены, хотя получают иностранное финансирование и выпускают политические материалы.

В УК РФ есть статья 330.1 — «Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента». За неисполнение «обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, либо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента», а также за «нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента» предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. А если при этом «иноагент» собирает какие-либо сведения «в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении указанными субъектами могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», тут уже возможна та самая «пятерочка».

Об отсутствии доказательств по делу об отравлении Навального

На вопрос корреспондента Би-Би-Си об Алексее Навальном и его отравлении «Новичком» Путин ответил:

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы делали запросы, но ни одного материла представители Запада не дали. Мы предложили, чтобы наши специалисты приехали в европейские лаборатории. Мы направляли официальные запросы в прокуратуру. Ни одного материала про этот „новичок” или как его там. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основание для возбуждения уголовного дела. — Ничего. Не надо совершать преступления и прикрываться политической деятельностью. Давайте перевернем страницу».

На самом деле никакие запросы Путину не нужны, в расследовании The Insider и Bellingcat давно уже названы имена сотрудников НИИ-2 ФСБ, участвовавших в отравлении Алексея Навального. Более того, один из отравителей, Константин Кудрявцев, лично пообщался с Алексеем Навальным, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, и рассказал множество подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный врачами скорой помощи, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам помогли сотрудники транспортной полиции.

Но и читать The Insider Путину совсем не обязательно. Есть все основания полагать, что найти виновных в отравлении Навального он может посредством одного лишь легкого напряжения памяти, ведь, учитывая то, что исполнителями отравления были действующие офицеры ФСБ, приказ об отравлении, скорее всего, сам Путин и давал.

Напомним, во-время прошлой пресс-конференции Путин уже валидировал результаты расследования The Insider и Bellingcat, когда заявил, что указанные в статье ФСБшники были рядом с Навальным в те самые дни. Позже в распоряжение The Insider и Bellingcat попали документы, из которых следует, что Управление собственной безопасности ФСБ признает: детализации телефонных соединений отравителей, следовавших за Навальным (а именно эти детализации стали одним из важных доказательств в расследовании), действительно являются детализациями действующих сотрудников ФСБ.

О реакции США на российский проект договора о гарантиях безопасности

«Ясно, что один из важнейших элементов сегодня — это стабильность и безопасность, обеспечение безопасности на этом участке, на этом направлении. И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне. Они должны нам что-то ответить.

В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути»

«Положительная реакция» в действительности выглядит так. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден выступает против гарантий, которых добивается Путин. В российском проекте договора, как известно, содержится требование к НАТО не принимать в свой состав государства, прежде входившие в СССР, и отказаться от любого военного сотрудничества с ними. На брифинге Блинкен так выразил отношение администрации Байдена к проекту:

«Президент в течение многих, многих лет предельно ясно излагал некоторые основные принципы, от которых никто не отступает: принцип, согласно которому одна страна не имеет права силой менять границы другой, что одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать этой стране, с кем она может ассоциироваться. Ни одна страна не имеет права устанавливать свою сферу влияния. Это понятие должно быть отправлено на свалку истории».

Помощник Блинкена Карен Донфилд, впрочем, уточнила, что Вашингтон готов к обсуждению российских предложений, но отметила, что в проекте договора есть неприемлемые для США вещи.

О том, как США в 1918 году предлагали расчленить Россию

«Вот, смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, Президента Соединенных Штатов, сказал: „Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще четыре государства в европейской части”».

Такая фраза есть, но не в публичном выступлении, а в дневнике советника президента Эдуарда Хауза, правда, на территории европейской части Российской империи он представлял себе три государства, а не четыре (сейчас их, кстати, значительно больше: Россия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Беларусь, Украина, Молдова). Очевидно, при подготовке «14 пунктов» Вильсона — проекта договора, устанавливающего условия мира после Первой мировой войны — Хауз рассматривал возможность отделения Сибири. Но в итоге президент и его советник пришли к совершенно иному решению. В официальном комментарии к «14 пунктам», написанном Хаузом, Сибирь упоминается в совершенно ином контексте:

«… Такое урегулирование всех затрагивающих Россию вопросов, которое обеспечит самое полное и свободное сотрудничество других наций мира в предоставлении ей благоприятственной и ничем не стесненной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики и гарантирует ей радушный прием в сообществе свободных наций при том образе правления, который она сама для себя изберет; но не только прием, а и всяческую поддержку во всем, в чем она нуждается и чего она сама себе желает. Отношение к России в грядущие месяцы со стороны сестер-наций послужит лучшей проверкой их доброй воли и понимания ими ее нужд, которые отличаются от собственных интересов этих наций, — проверкой их разумной и бескорыстной симпатии. Первым возникает вопрос, является ли русская территория синонимом понятия территории, принадлежавшей прежней Российской империи. Ясно, что это не так, ибо пункт XIII обусловливает независимую Польшу, а это исключает территориальное восстановление империи. То, что признано правильным для поляков, несомненно, придется признать правильным и для финнов, литовцев, латышей, а может быть, и для украинцев (...)

Это по меньшей мере означает признание мирной конференцией де-факто правительств, представляющих финнов, эстонцев, литовцев и украинцев. Этот первоначальный акт признания должен быть обусловлен созывом национальных собраний для создания правительства де-юре тотчас после того, как мирная конференция определит границы этих новых государств (...)

Необходимо также предусмотреть для Великороссии возможность федеративного объединения с этими государствами на тех же условиях.

Что же касается Великороссии и Сибири, то мирной конференции следовало бы обратиться с посланием, в котором предлагалось бы создать правительство, достаточно представительное, чтобы выступать от имени этих территорий. Должно быть ясно, что предлагается экономическое восстановление при условии, если на мирной конференции будет представлено правительство, облеченное достаточными полномочиями».

Очевидно, что Вильсон и Хауз исходили из реальности 1918 года, когда на территории охваченной гражданской войной России фактически не существовало единой власти, причем правительство большевиков, пришедшее к власти в результате силового переворота, никем за рубежом не признавалось как законное. Учитывая стремление народов бывшей Российской империи к независимости, Вильсон склонен был признать создаваемые ими государства. В то же время в комментарии говорится о едином правительстве для Великороссии и Сибири, то есть американский проект ни в коем случае не предполагал разделения той части бывшей империи, которая в результате стала Российской Федерацией. Можно считать, что нынешние государственные границы на территории бывшей империи как раз в основном соответствуют плану Вильсона. Дневниковую запись Хауза вряд ли можно считать свидетельством намерений США разделить Россию.

О «мракобесии» и отказе от семейных ценностей на Западе

«Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, мужчина — мужчина, мама — это мама, отец — это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации. Особенность и сила нашего тысячелетнего общества заключаются в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство, и мы научились с уважением относиться друг к другу. С уважением. А что это значит? Значит с уважением относиться и к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов Российской Федерации — хочу подчеркнуть, у всех — есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором Вы сейчас сказали. Да пусть они там делают чего хотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть на марше, быть лидерами в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах, имею в виду здравоохранение, скажем, или образование. Но надеюсь, что у наших народов, народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия».

Начнем с того, что слово «мракобесие» здесь вряд ли уместно. Словари определяют его как враждебность по отношению к прогрессу, культуре, просвещению, науке, то есть обскурантизм, крайне реакционные взгляды. Новомодные тенденции, порывающие с традицией, — это не мракобесие, а противоположная ему крайность. А агрессивное неприятие нового проявил как раз Путин. В общем, как он однажды выразился по несколько иному поводу, «кто так обзывается, тот сам так называется».

Впрочем, важнее, что он всего лишь повторил популярный у российских мракобесов фейк. В действительности никто на Западе никогда и не пытался отменить базовые для человеческой цивилизации понятия «мама» и «папа». История о том, что их заменяют бесполыми понятиями «родитель №1» и «родитель №2», возникла из-за принятого в 2019 году решения властей Франции изменить формулировки всего лишь в одном документе — школьном формуляре, предназначенном исключительно для внутришкольного бюрократического оборота. Связано это с признанием во Франции однополых браков; в результате неминуемо должны появиться дети, у которых есть два отца или две матери. Вводить подобные формулировки в частной жизни никому не приходило в голову.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».