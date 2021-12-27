Сколько белорусы могут заработать на украшениях ручной работы? 27.12.2021, 13:21

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Мастера поделились своими историями.

Украшение новогодней елки – приятный семейный праздничный ритуал. Сделать его еще более красочным можно, купив елочную игрушку ручной работы. Какие-то из них выглядят необычно, в других есть душа и они больше похожи на произведения искусства. Myfin.by попытался узнать у тех, кто их делает, много ли можно заработать на новогодних украшениях ручной работы.

Новогодние феи

Светлана – столичная пенсионерка, но оформлена как ремесленник, делает текстильные игрушки круглый год. Но для нее это не работа в полном смысле этого слова.

– Изготовление текстильных игрушек – мое хобби. Им стала заниматься, когда вышла на пенсию и появилось больше свободного времени. Новогодние и не только игрушки я делаю уже лет шесть. Со временем подключилась и дочка, - когда была в декретном отпуске, также она делала изделия из бижутерии. Сейчас она вышла на работу, и я снова делаю их сама. Новогодние изготавливаю ближе к рождественским праздникам, а остальные в течение всего года, в основном под заказ. Делаю игрушки, когда есть время и вдохновение, или же когда есть конкретный заказ. Потому что вкладываю в них очень много, и соответственно времени на изготовление одной куклы уходит немало.

Как рассказала Светлана, игрушки у нее разные – и по размерам (до 40 см), и по сложности изготовления, посему и на работу над ними уходит разное количество времени.

– Смотря что делать – если под заказ одну игрушку, она маленькая и примитивная, то можно и за полдня справиться. Если это кукла с волосами, 40 см, много деталей, то и неделю можно делать.

Идеи Светлана берет в основном из интернета, додумывая детали, иногда меняя стиль. Стоят ее игрушки от 15 до 45 рублей. Цены устанавливаются по трем критериям – учитывается, сколько времени тратится на изготовление, сколько и какого материала требуется, и сколько стоят аналогичные вещи.

– Сколько игрушек за новогодние праздники продается? Несколько десятков, часть на подарки расходится, но даже если и остаются, то я не переживаю – мои феи «всесезонные», можно так сказать.

Снеговиковый дебют

Минчанке Татьяне 42, по профессии она художник, но с игрушками по работе связана не была. Заниматься их изготовлением по технологии ватного папье-маше она начала в декретном отпуске.

– Технологию я изучила самостоятельно, и постепенно от более простых вещей перешла к тому, что делаю сегодня. Поначалу я игрушки не продавала, но когда они стали получаться все лучше, друзья, которым их дарила, стали настойчиво предлагать попробовать ими торговать. И в этом году я стала выставлять свои работы на тематических сайтах.

По словам Татьяны, изготовление одной игрушки занимает немало времени, хотя иногда бывает, что образ цепляет, и вдохновение есть, – тогда работа спорится и за пару дней произведение готово. А бывает не ловится нужный образ, который хочется видеть, или же сама игрушка сложная в работе, тогда на ее создание уходит полторы-две недели.

– Так как у меня нет цели наделать много игрушек, тиражировать их, то к Новому году я сделала около десятка тематических, скажем так – снеговиков. Есть и другие, которые можно не поставить у елки, а повесить.

Все Татьянины снеговички – «с характером», – у каждого видна индивидуальность, нет однотипных, продает она их по 80 рублей с оговоркой «торг уместен».

– Я не ставлю целью заработать на этом большие деньги, наделав много однотипных игрушек. У меня это скорее творческий процесс, чем штамповка ради заработка, к тому же я пока не знаю, каков будет спрос на мои работы, не хотелось бы тратить несколько недель на изготовление игрушек, которые не продадутся до следующего Нового года.

Подводя итог, можно сказать, что продажей новогодних украшений ручной работы больших денег не заработать, хотя интерес к игрушкам индивидуальной работы есть и он устойчив. Тем не менее несколько сотен рублей станут хорошим подарком «под елочку».

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