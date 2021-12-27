С сайта А1 удалили комментарий в поддержку арестованного пресс-секретаря 7 27.12.2021, 13:23

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Его, возможно, уволили из компании.

Вчера истекли 15 суток с момента задержания пресс-секретаря А1 Николая Бределева. Однако информации о том, что он вышел на волю, нет.

Dev.by заметил, что комментарий в поддержку сотрудника был удален с сайта A1 Telekom Austria Group.

Как стало известно изданию, Николая Бределева могли уволить из компании, пока он был на Окрестина. Журналисты отправили запрос А1, написали CEO компании, но подтверждения или опровержения, а также комментария не получили.

Начальник управления по общественным связям А1 Николай Бределев был задержан 10 декабря. На видео в провластных телеграм-каналах он говорит, что с июля 2020 якобы передавал третьим лицам информацию, связанную с его профессиональной деятельностью, сообщает детали своей личной жизни.

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