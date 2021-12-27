Замминистра МВД Польши: Заграждение на границе с Беларусью будет построено до конца июня 2022 года 5 27.12.2021, 13:31

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иллюстрационное фото

Пятиметровое заграждение будет оснащено системами электронного наблюдения.

Замглавы Министерства внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожи сказал, что заграждение на польско-белорусской границе будет построено до конца июня 2022 года, передает polskieradio.pl.

Замминистра Блажей Побожи сообщил, что до конца года будут определены субъекты, которые построят заграждение. Переговоры с компаниями вел замминистра инфраструктуры Марек Ходкевич.

«Нам удалось связаться с консорциумом Węglokoks, который будет поставлять стальные панели, из которых будут создаваться элементы этого постоянного заграждения. Буквально за неделю до праздников группа, которая работает при министерстве, выдала рекомендации, прислушиваясь к господину Мареку Ходкевичу. Заграждение будет строиться на четырех участках двумя главными крупными фирмами, большим количеством акций которых владеет государство, Budimex и Unibep», - сказал замминистра.

Пятиметровое заграждение, оснащенной системами электронного наблюдения, должно помешать силовому форсированию границы крупными группами мигрантов, утверждает польское правительство.

Замглавы Министерства внутренних дел и администрации Блажей Побожи также заявил, что ситуация на польско-белорусской границе в период праздников была спокойной. Уменьшается количество попыток нелегального пересечения границы, в которых участвует все меньше мигрантов. Тем не менее инциденты все еще происходят. В частности, в воскресенье, 26 декабря, границу Польши и Беларуси пытались незаконно пересечь 6 человек.

Всего с начала года зафиксировано около 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

С 1 декабря по 1 марта на территориях у границы с Беларусью запрещено находиться. Запрет распространяется на 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 населенных пунктов в Люблинском воеводстве.

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