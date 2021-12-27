В Нидерландах предлагают прививки от коронавируса в очках виртуальной реальности 2 27.12.2021, 13:39

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Как это работает?

Министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге предложил людям, которые боятся прививки от коронавируса из-за страха перед уколами, сделать ее в очках виртуальной реальности.

Об этом он заявил в своем Twitter.

"Вы нервничаете перед прививкой, но хотите делать усиливающую дозу? Служба здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки", - сообщил министр.

Heb je last van prikangst, maar wil je toch de (booster)prik? De GGD helpt je graag. Zo zijn er steeds meer locaties waar ze werken met een VR-bril die ervoor zorgt dat je je makkelijker ontspant tijdens het prikken. Ook in Rotterdam werken ze ermee.

👉 https://t.co/j1qxjovb68 pic.twitter.com/DUsvpLtBJD — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 27, 2021

Он добавил видеорепортаж о пилотном проекте испытания такого подхода, который проводился еще в ноябре.

В настоящее время в стране вакцинированы обеими дозами почти 86% взрослого населения.

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