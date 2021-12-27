В Минобороны Украины объяснили, для чего нужен воинский учет женщин 3 27.12.2021, 13:56

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Ранее был расширен список профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет.

Воинский учет женщин в Украине поможет выяснить, какие специалисты могут в случае необходимости привлекаться к обороне государства, заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования полковник Валерий Куценко.

«Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства», — пояснил он, пишет «Укринформ».

По его словам, женщин и раньше брали на воинский учет, но часть специальностей не охватывалось существующими правилами.

Куценко подчеркнул, что приказ Минобороны не вводит что-то новое, а оставляет воинский учет.

«Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций — будто „новые правила“ означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных Сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию», — резюмировал он.

Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут до конца 2022 года встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к воинской службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В перечне — такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей и так далее.

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