Как Homo sapiens пришел из Африки в Европу 3 27.12.2021, 14:14

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Изображение: Getty Images

Уже полвека известно, что колыбель человечества находится в Африке.

В общей сложности в течение двенадцати лет международная исследовательская группа, включавшая специалистов по археологии, геологии, почвоведению, этнологии, географии, палеоботанике и другим дисциплинам в Центре совместных исследований 806 «Наш путь в Европу» изучала миграции Homo sapiens, пишет «Вокруг света. Украина».

Было задействовано около сотни исследователей и опубликовано несколько сотен научных работ. Итогом проекта стала 372-страничная книга с наиболее важными открытиями. В частности, ученые уточнили:

Время появления Homo sapiens

Десять лет назад в научных дискуссиях все еще преобладала идея о том, что небольшая группа Homo sapiens мигрировала из Африки в Европу около 70 000 лет назад. Считается, что благодаря своему анатомическому и интеллектуальному превосходству эта группа вытеснила архаичные местные популяции по мере своего развития, оставив Homo sapiens как единственную генетическую ветвь человечества, которая выжила.

«Это представление в корне изменилось с тех пор, как стало ясно, что неандертальцы внесли хотя бы небольшую часть в геном Homo sapiens», — говорит палеоботаник профессор доктор Томас Литт из Боннского университета, главный редактор книги и заместитель официального представителя Центр совместных исследований.

Поэтому команда попыталась лучше понять эту противоречивую картину, проанализировав информацию о природе и окружающей среде, а также о роли культуры в этой доисторической динамике населения. Исследователи сосредоточились на разных периодах времени: от появления современных людей до их расселения, повторного заселения в Европе ледникового периода, поселений неолита и миграции оседлых обществ.

Новые данные показывают, что путь на расстояние до 5000 километров в Европу и Азию проделали несколько африканских популяций Homo sapiens. Улучшенное радиометрическое датирование окаменелостей Homo sapiens также позволяет предположить, что ареал происхождения современного человека включает не только Восточную Африку, но также Южную и Северо-Западную Африку. Временной масштаб Homo sapiens теперь составляет 300 000 лет.

Маршрут миграции Homo sapiens

До сих пор наука предполагала, что существует два возможных основных маршрута, по которым современный человек мог бы попасть в Европу: западный через Гибралтарский пролив и восточный через Левант. Несмотря на небольшое расстояние через Гибралтарский пролив, за последние двенадцать лет исследователи не смогли найти никаких свидетельств прямого культурного контакта между Марокко и Пиренейским полуостровом или свидетельств пересечения пролива в период палеолита. «Это один из самых серьезных вопросов в истории расселения людей в западном Средиземноморье», — заявил Литт.

Очевидно, Гибралтарский пролив в то время был большим препятствием из-за сильных океанских течений. «Это оставляет Левант, единственный постоянный наземный мост между Африкой и Евразией, в качестве ключевого региона как пути миграции современного человека», — сообщил Литт.

Исследовательская группа провела интенсивные исследования буровых кернов, например, из Мертвого или Галилейского морей, в которых сохраняется пыльца растений. Это позволило идентифицировать изменения в растительном покрове и реконструировать экологические и климатические условия. «Эти данные показывают, что Левант мог служить коридором только тогда, когда ни пустыни, ни густые леса не препятствовали продвижению», — заключил автор исследования.

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