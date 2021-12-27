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Лукашенко единогласно присвоили звание «коррупционер года»

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  • 27.12.2021, 14:17
  • 8,994
Лукашенко единогласно присвоили звание «коррупционер года»
Фото: ТАСС

Награда нашла своего героя.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудил звание «Коррупционер года — 2021» белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он удостоился этой награды за потворство организованной преступности и коррупции.

В число финалистов вошли свергнутый президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани Ахмадзай, сирийский диктатор Башар Хафез Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрали Лукашенко из рекордных 1166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Впервые «Коррупционера года» выбрали единогласно.

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