Лукашенко единогласно присвоили звание «коррупционер года» 12 27.12.2021, 14:17

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Фото: ТАСС

Награда нашла своего героя.

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудил звание «Коррупционер года — 2021» белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он удостоился этой награды за потворство организованной преступности и коррупции.

В число финалистов вошли свергнутый президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани Ахмадзай, сирийский диктатор Башар Хафез Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрали Лукашенко из рекордных 1166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Впервые «Коррупционера года» выбрали единогласно.

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