США намекнули, что Путину грозят прямые санкции 4 27.12.2021, 14:27

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Посягательства на суверенитет Украины быть не должно.

Российским властям грозят неслыханные до сих пор санкции. Так в Соединенных Штатах объяснили, как будут противостоять России, чтобы остановить вторжение в Украину. Об этом рассказала в интервью СBS NEWS (перевод - «Апостроф») вице-президент США Камала Харрис.

Она подтвердила журналистке, что на украинско-российской границе находятся сто тысяч российских военных. При этом подчеркнула, что США ведут прямые переговоры с Россией для того, чтобы избежать горячей войны в Европе. Как пример тому – виртуальная встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Путиным.

По ее словам, посягательства на суверенитет Украины не должно быть, поэтому США со своими союзниками готовы ввести неслыханные ранее санкционные ограничения.

"Мы четко понимаем, что Россия не должна вмешиваться в суверенитет Украины, что мы должны встать и отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень ясно дали понять, что мы готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", – отметила Харрис.

В то же время вице-президент не озвучила подробности: какого характера будут ограничительные меры и будут ли касаться непосредственно российского лидера Владимира Путина. А на замечание журналистки о том, что и раньше санкции вводились, но это не остановило РФ, Камала Харрис подчеркнула, что такой величины санкций еще не было.

"Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы ясно даем ему это понять, и мы ведем прямые разговоры. И мы тоже очень тесно сотрудничаем с нашими союзниками. И опять же, давайте используем этот вопрос как пример важности прочности этих отношений. И я повторю, что тип санкций, о которых мы говорим, это санкции, которые мы не делали раньше", - подчеркнула она.

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