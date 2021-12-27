Как в Беларуси за год изменились цены на новогоднее меню 27.12.2021, 14:33

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Почем нынче оливье?

«АиФ» выяснил, какую сумму нужно отдать, чтобы приготовить традиционные для Нового Года салаты, а также купить мандарины, конфеты, шампанское и прочее, что обычно бывает на праздничном столе.

Цены варьируются в зависимости от магазина, региона, наличия скидок, акций и т. д., потому мы исходим из средней стоимости потребительских товаров за килограмм, десяток, литр по Беларуси, представленной Национальным статистическим комитетом (Белстат).

Оливье

Для приготовления традиционного новогоднего салата потребуются майонез, картофель, яйца, морковь, колбаса, зеленый горошек и огурцы. За год цены (здесь и далее - за кг, десяток, литр) выросли на все позиции. Поэтому корзина с продуктами дороже прошлогодней на 5,83 руб., или на 21,5%.

Бутерброды с икрой

Одна из дорогих, но полюбившихся закусок - бутерброды с красной икрой. Исходя из статистики, цены выросли на 67,78 руб. Но это, напомним, для подсчетов за килограмм. Едва ли кто-то станет покупать к праздничному столу такое количество икры. А ведь она как раз - наиболее подорожавший за год ингредиент. В процентном соотношении цены выросли на 49,5%.

Салат «крабовый»

Второе блюдо нашего стола - крабовый салат, в состав которого входят крабовые палочки, консервированная кукуруза, рис, куриные яйца и майонез. Заметим, что в статистике Белстата позиция «крабовые палочки (крабовое мясо)» в прошлом году не учитывалась. Считаем без нее.

Но даже в этом случае мы видим, что цена на иные ингредиенты за год не снизилась. Без учета крабовых палочек стоимость продуктового набора все равно стала больше на 3,49 руб. Цены выросли на 20,8%.

Дополнительные покупки

Привычными угощениями новогоднего стола стали мандарины, конфеты и бутылка игристого. Цена на фрукты упала на 35 копеек. А оставшиеся две позиции выросли в цене. Таким образом, за килограмм мандаринов, конфет и бутылку шампанского придется в среднем заплатить на 2,6 руб. больше, чем в 2020-м. Рост цен - на 8,5%. Как по вашим ощущениям подорожали продукты?

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