Какая погода ждет белорусов на неделе? 27.12.2021, 14:52

Прогноз на 28-30 декабря.

28 декабря погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в северных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по республике ожидается туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -9..-15°С, при прояснениях -16..-17°С; днем -4..-10°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

29 декабря в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку, а днем по юго-западу страны погоду будут определять малоактивные фронтальные разделы. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку, а днем по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью -8..-13°С, при прояснениях -14..-17°С, днем -2..-9°С.

30 декабря в ночные часы по юго-западу, а днем на большей части территории республики скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -8..-13°С, по северо-востоку страны при прояснениях -14..-17°С, днем -1 -8°С; по юго-западу ночью -5…-7°С, днем 0..+2°С.

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