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На БелЖД настолько «оптимизировали» руководителей, что управлять берут прокуроров

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  • 27.12.2021, 16:32
  • 16,240
На БелЖД настолько «оптимизировали» руководителей, что управлять берут прокуроров
фото: gp.by

Первые плоды массовых увольнений.

В Гомельском отделении Белорусской железной дороги сменились руководители.

Одним из заместителей стал Михаил Прус. Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) обратил внимание на то, что никакого опыта работы в этой сфере он не имеет:

— Работал прокурором, работал в ЖКХ Гомеля и несколько раз участвовал в «выборах». В общем, мастер на все руки.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях на БелЖД. «Оптимизировали» даже руководителей.

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