На БелЖД настолько «оптимизировали» руководителей, что управлять берут прокуроров 6 27.12.2021, 16:32

16,240

фото: gp.by

Первые плоды массовых увольнений.

В Гомельском отделении Белорусской железной дороги сменились руководители.

Одним из заместителей стал Михаил Прус. Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) обратил внимание на то, что никакого опыта работы в этой сфере он не имеет:

— Работал прокурором, работал в ЖКХ Гомеля и несколько раз участвовал в «выборах». В общем, мастер на все руки.

Ранее сообщалось о массовых увольнениях на БелЖД. «Оптимизировали» даже руководителей.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.