На БелЖД настолько «оптимизировали» руководителей, что управлять берут прокуроров

На БелЖД настолько «оптимизировали» руководителей, что управлять берут прокуроров6
- 27.12.2021, 16:32
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Первые плоды массовых увольнений.
В Гомельском отделении Белорусской железной дороги сменились руководители.
Одним из заместителей стал Михаил Прус. Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) обратил внимание на то, что никакого опыта работы в этой сфере он не имеет:
— Работал прокурором, работал в ЖКХ Гомеля и несколько раз участвовал в «выборах». В общем, мастер на все руки.
Ранее сообщалось о массовых увольнениях на БелЖД. «Оптимизировали» даже руководителей.