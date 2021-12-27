«Надеюсь, пятого раза не будет» 27.12.2021, 15:32

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иллюстрационное фото

Белорусы, переболевшие ковидом три и более раза, рассказывают, как перенесли заболевание.

С начала пандемии Беларусь испытала уже четыре волны заболеваемости. За это время, по официальной статистике, почти 700 тысяч человек переболели ковидом. Кто-то один раз и в легкой форме, кто-то попадал в больницу и перенес болезнь довольно тяжело. Ну а есть и такие «счастливчики», кто успел схватить вирус несколько раз и попадал в статистику чуть ли не каждой волны. Люди, перенесшие «корону» более трех раз, рассказывают, как это происходило и каковы последствия заболевания, пишет «Наша Нiва».

«Коронавирус ударил по моей нервной системе: началась депрессия»

Марии 28 лет, она работает инженером-электриком на государственном предприятии. Девушка переболела ковидом трижды. Первый — в мае 2020 года, второй — в октябре того же года, а третий — совсем недавно, в ноябре.

«Первый раз у меня температура была высокая несколько дней, сразу заболело горло, я начала кашлять, — рассказывает девушка. — Вызвала врача, он сказал, что простуда. Довольно долго не брали тест.

Температура сначала несколько дней доходила до 39, а потом держалась на уровне 37,5. Она сбивалась, но была ужасная слабость. Даже тяжело было дойти до туалета. Поэтому я первые несколько дней спала и больше ничего не могла делать. Почти не ела, исчесли вкусовые ощущения».

Когда Мария болела первый раз, ей сделали тест на коронавирус через две недели после открытия больничного. Всю вторую неделю девушка ходила в поликлинику и жаловалась, что плохо себя чувствует.

«Мне прописали антибиотики. Я их пропила несколько дней, но они не помогли, — говорит Мария. — Врачи назначили другой антибиотик, потом третий. И когда уже после третьего ничего не произошло, только тогда взяли тест. Коронавирус подтвердился, продлили автоматически больничный еще на три недели. Получается, я болела дольше месяца».

Еще во время первого обращения в поликлинику Марии сделали флюорографию и рентген, а также проверили уровень кислорода.

«Все было чисто. Врач слушала, легкие были чистые и кислород был в норме, — вспоминает девушка. — По ощущениям, первый раз переносился очень тяжело. Даже когда спадала температура, я испытывала просто ужасную слабость. Я сдала анализ на антитела. Антител было много, поэтому я решила сдать свою плазму как донор. Чтобы помочь людям, которые болеют».

«Третий раз был для меня самый легкий»

Со времени первого заболевания прошло четыре месяца — и неожиданно девушка заболела во второй раз, в октябре 2020 года.

«Я подумала, что просто простыла. Отпросилась с работы, чтобы подлечиться за выходные. Но снова стала подниматься температура, заболело горло и начался кашель, — говорит Мария. — Обратилась в поликлинику — с такой температурой мне не хотели давать больничный. Я попросила сделать тест на коронавирус, а врач отказала. Сказала: если хотите — идите платно сдавайте. Я пошла. В тот же день пришел ответ: тест положительный. Я даже потом написала жалобу на врача из-за этого.

Как переносила болезнь во второй раз? По ощущениям, было легче, но я болела очень долго. Два месяца держалась температура. Сделали анализы, КТ, УЗИ. Но все было нормально».

Как и после первого заболевания, вкусовые ощущения восстановились быстро, буквально через несколько дней. Но не полностью. Девушка больше не может есть курятину.

«Не знаю, почему так, но не могу. Котлеты тоже не ем. С мясом есть вопросы после второй инфекции, — рассказывает она. — Еще одно из осложнений: коронавирус ударил по моей нервной системе. У меня началась депрессия. Пью сейчас лекарства».

Но на этом история Марии и ее болезней не закончилась. Третий раз девушка заболела в декабре 2021 года. Снова температура и боль в горле.

«Трое суток я спала по 15 часов. Потом пошла делать платный тест. Снова показало два плюса, — вспоминает она. — Но третий раз болела легче.

Уверена, что заразилась ковидом на работе, потому что у меня там много людей. И после того как я заболела во второй раз, у нас почти весь отдел слег. Конечно, первый раз было страшно: тогда больных еще в Беларуси было мало, и люди не понимали, что это за зараза. Мы с мужем соблюдали с самого начала масочный режим.

Ходили только на работу и в магазин. Но когда я болела первый раз, муж не заболел. Во второй раз я болела в октябре, а муж заболел только в декабре вместе со всем офисом».

«К слову, я не вакцинировалась. Я не против прививки вообще, но я хочу привиться вакциной, которая признана повсюду. Думали поехать в Европу и где-то там сделать прививку. На момент, когда болела, у меня был только свой иммунитет. Очень надеюсь, что четвертого раза со мной не произойдет», — заключает она.

«Изменился вкус — теперь мне противно есть цитрусовые»

Алексею 20 лет, парень работает специалистом в сфере IT. Он болел ковидом три раза: первый раз — в марте 2020 года, второй — через 8 месяцев, третий — в марте 2021.

«Первый раз, когда болел, вообще не было никаких симптомов. Просто через 48 часов перестал ощущать все вкусы, и я понял, что это ковид, — рассказывает молодой человек. — Поехал сдавать сразу тест, и он оказался положительным. Течение болезни было обычным — как простуда. Небольшая температура — 37,5. Большую часть болезни перенес на ногах, чувствовал себя нормально. Во второй раз все было намного сложнее — температура под 38, хотелось много спать. А третий раз снова как первый. Почти без симптомов».

Все тесты на коронавирус парень делал платно. Но когда пришел к врачу, там сказали, что медикаментов не будет: мол, если станет хуже, звоните в «скорую».

«Можно их понять. Бывают же случаи намного тяжелее, чем у меня, поэтому я против ничего не имел, — говорит парень. — Сказали, что нужно есть много острого, рассасывать пастилки от кашля, пить сироп и препараты, которые разжижают кровь. Если сравнивать все три раза, то по ощущениям первый и третий раз перенес легче, а второй самый тяжелый. После каждого раза я сдавал кровь на антитела. Помню, что после третьей болезни, у меня было более 50.

Мне как-то особо не объясняли, почему я заболел аж три раза. Сказали, что ослаблен иммунитет. Кстати, отец болел дважды в легкой форме, а мама до сих пор ни разу не болела. Хотя она нас с отцом постоянно лечила».

Алексей совсем недавно вакцинировался. Перед этим консультировался с врачами. Несмотря на частые болезни и вопросы с иммунитетом, врачи порекомендовали не откладывать прививку. И парень привился «Спутником».

Из последствий после трех ковидов Алексей называет ухудшение памяти, трудности с дыханием и проблемы со вкусом.

«Бегать много не могу, отдышка, — рассказывает он. — Изменился вкус. Теперь мне противно есть цитрусовые. Вкус, кстати, восстановился не сразу. После третьего раза не испытывал вкусов около месяца».

«Перенесла все четыре раза в легкой форме»

22-летняя Анна работает поваром и очень часто по работе контактирует с людьми. Анна болела ковидом четыре раза. Один из них после суток на Окрестина.

«Первый раз попала в первую волну, в марте 2020 года, — отмечает она. — Потом второй, третий и один раз был после Окрестина. В марте 2021 года я на 13 суток попала в ИВС на Окрестина. Там мы заболели всей камерой. Когда вышла, пошла в поликлинику, рассказала ситуацию и попросила направление на тест. Они дали, и тест был положительным».

Болезнь первый раз девушка перенесла довольно легко: запахи у нее не пропадали, а температура была невысокая. Второй раз «корону» она подхватила через 3—4 месяца.

«Между всеми остальными заболеваниями у меня были промежутки по 3—4 месяца, — рассказывает девушка. — Перенесла все четыре раза в легкой форме. Каждый раз ходила в поликлинику и просила направление на тест. Давали неохотно, конечно, но давали. Больничный выписали на три недели, но процесс восстановления все равно занимал дольше. После одного из раз я сдавала анализ на антитела, их не было много».

Прививку девушка не делала, потому что после первого заболевания у нее возник иммунодефицит. Врачи заявили, что он не лечится и надо пить таблетки.

«Я пока не дошла до иммунолога, чтобы узнать, можно ли уже делать прививку. Но я хожу в маске, обрабатываю руки все время, появилась сильная усталость после всех этих болезней. Мама моя переболела один раз, а все остальные домашние не болели. Надеюсь, что пятого раза не будет, но я на всякий случай готовлюсь», — отмечает Анна.

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