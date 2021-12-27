Археологи рядом с Амстердамом нашли форт, построенный римским императором 27.12.2021, 15:35

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Возможно, его хотели использовать для вторжения в Британию.

В 1945 году в Северной Голландии школьники играли в немецком противотанковом рву и нашли там керамические черепки. Эти черепки стали первым материальным свидетельством существования самых северных римских фортификационных сооружений в материковой Европе — каструма (укрепленное военное поселение) Велсен или Флевум. Теперь голландские археологи сообщили, что раскопки показали: Велсен был не просто маленьким сторожевым фортом на берегу одного из притоков Рейна, как считали ранее. Судя по находкам, исследователи обнаружили крупный военный лагерь, построенный по указанию императора Калигулы, пишет Naked science.

Предварительно ученые предполагают, что лагерь использовали с 39 по 47 год нашей эры. Именно оттуда Клавдий, ставший императором после того, как убили Калигулу, начал в 43 году завоевание Британии. Арьен Босман (Arjen Bosman), руководитель археологических работ, отмечает: «Мы точно знаем, что Калигула был в Нидерландах, поскольку на деревянных винных бочках с выжженными инициалами императора есть пометки, позволяющие предположить, что их сделали при императорском дворе».

Следующее предположение Босмана уже вызывает вопросы: «Калигула прибыл, чтобы провести подготовку к вторжению в Англию. <…> Он не смог закончить работу, так как был убит в 41 году нашей эры». Что странного в этом утверждении?

Дело в том, что у нас нет надежных источников, по которым можно точно судить о планах Калигулы завоевывать Британию. Вообще жизнеописания этого одиозного правителя отличаются огромным количеством противоречий, пробелов и неточностей. Примерно так обстоят дела и с историей его пребывания в Германии (включая земли современной Голландии). Известно, что в начале осени 39 года император неожиданно отправился к Рейну. Зачем?

Источники излагают события отрывочно. Часто повествование лишено логики, мотивы императора не то что не ясны, но нет даже предположений, почему он совершает то или иное действие. В трудах Тацита и Диона Кассия, описывающих пребывание Калигулы в Германии, — огромные пробелы (позднейшее изъятие). При этом в других книгах Тацит несколько раз упоминает германскую кампанию и подчеркивает, что она стала неудачей для Калигулы. Не сохранились и «Германские войны» Плиния Старшего — крайне ценное свидетельство, так как он служил на Рейне при Клавдии и Нероне.

Итак, откуда же появилась идея о том, что Калигула готовил вторжение в Британию? Основным ее автором стал выдающийся британский историк Джон Болсдон. Он полагал, что свидетельства современников слишком пристрастны по отношению к Калигуле — а это неудивительно при его образе жизни и привычках. Болсдон попытался найти рациональное объяснение действиям скандального императора и предположил, что тот готовил в германских землях плацдарм для завоевания Британии. Такая кампания, будь она успешной, прославила бы его, ведь даже Цезарь в Британии воевал, но не завоевал ее, хотя одерживал победы.

Таким образом, говорить о том, что Велсен построили в рамках планирования кампании в Британии, сложно. Археологические находки дают возможность предположить, что на этом месте находился крупный военный лагерь. На сегодня исследователи провели работы на площади в 11 гектаров, но северной границы лагеря еще не достигли.

Большое количество оружия показывает, что там располагался полный легион. Добавим одну деталь: в нескольких сотнях метров от границы каструма в 1972 году археологи обнаружили совсем небольшой форт (сейчас его называют Велсен I, а большой лагерь — Велсен II). Раскопки этого места показали, что его забросили после восстания фризов — представителей германской этнической группы, проживавших в прибрежных районах Нидерландов.

Римские источники постоянно упоминают угрозу со стороны самых разных германских племен. Поэтому вполне можно предположить, что Флевум построили именно для сдерживания германцев. Да и сам Босман говорит следующее: «Это была система раннего предупреждения для войск в Галлии. Не имело значения, как много воинов германские племена выставляли на поле боя, поскольку там [в каструме] был [полный] легион».

Так или иначе император Клавдий мог использовать лагерь для подготовки вторжения в Британию. В 43 году четыре легиона высадились в Кенте — там же, где Цезарь до них. А через три года Рим объявил всю Британию собственной провинцией. Лагерь Флевум (Велсен) оказался брошен в 47 году, после того, как Клавдий приказал всем своим войскам отступить за Рейн.

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