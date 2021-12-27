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Александр Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку

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  • 27.12.2021, 15:43
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Александр Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку
Александр Федута
фото: Euroradio

Он не принимает сердечные препараты в качестве протеста против ограничений в переписке.

У политического обозревателя Александра Федуты констатировали острую сердечную недостаточность, в СИЗО у него случился приступ стенокардии и аритмии, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитникам стало известно, что острую сердечную недостаточность констатировали у мужчины в середине декабря, спустя три дня у него случился приступ. Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку — он не принимает сердечные препараты в качестве протеста против ограничений в переписке.

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