Александр Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку

Александр Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку1
- 27.12.2021, 15:43
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Он не принимает сердечные препараты в качестве протеста против ограничений в переписке.
У политического обозревателя Александра Федуты констатировали острую сердечную недостаточность, в СИЗО у него случился приступ стенокардии и аритмии, сообщает правозащитный центр «Весна».
Правозащитникам стало известно, что острую сердечную недостаточность констатировали у мужчины в середине декабря, спустя три дня у него случился приступ. Федута объявил в СИЗО медицинскую забастовку — он не принимает сердечные препараты в качестве протеста против ограничений в переписке.