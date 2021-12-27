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Из-за давления Эрдогана на центробанк турецкая лира упала почти на 8%

  • 27.12.2021, 15:46
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Из-за давления Эрдогана на центробанк турецкая лира упала почти на 8%

Турки стараются держать деньги в долларах.

Курс лиры упал почти на 8% по отношению к доллару в понедельник утром на фоне сохраняющегося беспокойства инвесторов по поводу денежно-кредитной политики Турции. На прошлой неделе валюта взлетела более чем на 50% после интервенций с господдержкой на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

Поддержку лире на прошедшей неделе также оказал план властей, в соответствии с которым правительство покрывает валютные убытки по некоторым категориям депозитов в лире.

Турецкая лира снизилась на 6,4% до 11,36 за доллар к 11:45 по минскому времени.

Ралли прошлой недели вернуло турецкую валюту к уровням середины ноября, но всё равно котировки остаются на 35% ниже, чем в конце 2020 года.

Данные турецкого банковского надзора показали, что после интенсивного накопления долларов на предыдущей неделе физлица по состоянию на вторник держали $163,7 миллиарда в твердой валюте - практически столько же, сколько в предшествовавшие два рабочих дня.

Под давлением со стороны президента Тайипа Эрдогана центральный банк начиная с сентября снизил учетную ставку в общей сложности на 500 базисных пунктов до 14%, несмотря на инфляцию, которая превысила 21%. По прогнозам экономистов, в следующем году рост цен ускорится более чем до 30% отчасти из-за обесценивания лиры.

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