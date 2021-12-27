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В Италии запретили убивать животных ради меха

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  • 27.12.2021, 15:58
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В Италии запретили убивать животных ради меха
иллюстрационное фото

У звероферм есть полгода на закрытие.

В Италии в ближайшее время будут закрыты все десять звероферм по разведению норки, потому что в стране запретили убивать животных ради меха. Решение приняли в Бюджетном комитете итальянского Сената, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"За тридцать лет борьбы за права животных это лучшая победа, — говорят авторы нового закона. — Парламентское голосование санкционирует прекращение невыразимых страданий, причиненных животным во имя выгоды и тщеславия. Лучше поздно, чем никогда"

Под запретом оказалось разведение пушных зверей, в том числе норок, енотовидных собак и шиншилл, с целью их убийства ради меха. Фермеры получат компенсацию на общую сумму в 3 млн евро.

Италия стала двадцатой европейской страной, которая ввела подобный запрет или серьезные ограничения. А Израиль пошел еще дальше и стал первой в мире страной, где под запретом не только производство, но и продажа натурального меха.

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