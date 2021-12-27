Дворцы и храмы: Восемь объектов, которые реставрировал художник Алесь Пушкин 27.12.2021, 16:10

1,024

Алесь Пушкин

Известный перформер восстанавливал белорусские церкви и костелы еще с 1992 года.

На днях стало известно, что СК закончил расследовать уголовное дело против известного белорусского художника и перформера, политического узника Алеся Пушкина. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Алесь известен не только своими картинами и акционизмом. Он руководил реставрационными работами, восстанавливал белорусские церкви и костелы еще с 1992 года. «Белсат» предлагает отправиться в путешествие по восьми объектам, к восстановлению которых причастен Алесь Пушкин.

Пусловские, Булгаки – их роскошные дворцы и богатые родовые поместья строились известными зодчими того времени. Там развевался дух просвещения, встречались образованные и прогрессивные люди. Собранные огромные библиотеки, коллекции картин и оранжереи с редкими для наших широт растениями были настоящей гордостью для каждого знатного и магнатского рода.

Величественные храмы восхищают интерьерами и сохраняют вековые наслоения белорусской культуры. За годы войны и советской власти многое из нашего богатого культурного наследия было уничтожено или потеряно, но благодаря работе реставраторов, в том числе Алеся Пушкина, сегодня мы можем хоть немного почувствовать атмосферу тех эпох и прикоснуться к истории, которой стоит гордиться.

1. Дворец Пусловских в Косово

Коссово – город в Брестской области в 15 километрах от Ивацевичей. Здесь в уединенном живописном месте можно найти две исторические достопримечательности: небольшая усадьба Меречевщина – дом-музей Тадеуша Костюшко, а напротив – дворец Пусловских (Косовский замок), к восстановлению которого приложил руку Алесь Пушкин.

Реставрация здесь длится с 2008 года. Снаружи дворец выглядит уже полностью завершенным: белоснежный экстерьер, витражи, аккуратные башни, фонтан с головами львов перед входом. Двенадцать башен замка, по легенде, символизировали месяцы года: четыре центральных отвечали за «хлебные» месяцы: май, июнь, июль и август.

Дворец, похожий на рыцарский замок, построили в стиле английской неоготики: это единственный в Беларуси значимый представитель такого архитектурного направления. Арки и стрельчатые окна добавляют дворцу романтизма и средневекового флера. Есть легенда, будто под замком Пусловских существовала система подземных ходов, ведущих в том числе и в Ружанскую резиденцию Сапег. Во дворце есть ресторан, отель и музей. С площадки возле замка открываются красивые пейзажи: поля, леса, озера.

2. Дворец Булгаков в Жиличах

Дворцово-парковый ансамбль Булгаков – памятник архитектуры международного значения. Построен в XIX веке в стиле позднего классицизма, базируется в Жиличах Кировского района на Могилевщине.

Древние стены резиденции хранят легенды о сокровищах, призраках и подземных лабиринтах. Возводил комплекс шляхтич Игнат Булгаков, который намеревался построить себе резиденцию, что своей красотой превзошел бы все родовые имения в Беларуси.

Дворец строился почти сто лет – с 1823 по 1910 год. Работы не велись непрерывно: как только появлялись свободные деньги, Булгаки восстанавливали строительство. В одном крыле дворца была большая оранжерея, которая не сохранилась. Во втором крыле – встроенный домовой костел.

Один из представителей рода, Ян Булгак, был в числе первопроходцев в художественной фотографии (именно по его снимкам восстанавливаются сегодня интерьеры дворца). А последний владелец родовой резиденции Эммануил Булгак был теологом, университетским преподавателем, автором ряда работ о религиоведении. С началом Первой мировой войны вывез из резиденции в Жиличах все ценности – библиотеку, коллекцию оружия, фамильную галерею – в Орел, там у Булгаков тоже была недвижимость.

Дворец в Жиличах серьезно не пострадал во время двух мировых войн. Больших боев в округе не было. Во дворец не попала ни одна бомба, он ни разу не горел. В 1920-е годы здесь была школа трудовой молодежи, в 1930-ые – сельскохозяйственный техникум. Во время Второй мировой войны немцы превратили дворец в госпиталь. А часть парка – в кладбище, где хоронили умерших в больнице немецких солдат. На первом этаже военные сделали хранилище для зерна. На втором размещался гарнизон. Теперь о пребывании во дворце немецких войск ничто не напоминает, даже кладбище после войны не сохранилось.

В советские годы во дворце был сельскохозяйственный техникум, и вот тогда памятник потерпел самые большие потери. Он был просто не приспособлен для толп студентов. Сначала со стен домового костела были сбиты все ангелы. Впоследствии пострадали паркетные полы, каждый из которых был произведением искусства. Потом в расход пошли печи и камины (сейчас их восстанавливают по старинным фотографиям). А потом дошла очередь и до потолков.

Современная реконструкция дворца началась в 2009 году. Планируют, что в конце концов дворец станет таким, какой он был в 1910-м.

3. Костел в Михалишках – чудо итальянских мастеров

Костел Святого Михаила Архангела в Михалишках относят к числу древних и красивейших католических храмов Беларуси.

Костел возвели в 1653-м году по проекту Виленского архитектора, бельгийца Кристофа Пенса на месте предыдущей деревянной святыни на берегу Вяльи. Пенс основал целую династию архитекторов и декораторов в Великом Княжестве Литовском. Костел освятил в честь Святого Архангела Михаила в 1700 году Виленский епископ Циприян Павел Бжостовский. В то время Святого Архангела Михаила считали главным защитником и небесным покровителем всего ВКЛ.

Основатель костела Циприян Бжостовский был известным дипломатом, возглавлял посольство Речи Посполитой на переговорах с Московским государством после войны 1654-67 годов. Не без его активного участия был заключен Андрусовский мир, положивший конец этой кровопролитной войне.

Костел построили в стиле сарматского барокко. И это первое произведение в этом стиле в истории белорусской архитектуры. Костел в Михалишках – наиболее типичный и хорошо сохранившийся в Беларуси памятник этого пронизанного «ностальгией рыцарства» направления.

Главной художественной ценностью костела считается его уцелевший за столетия интерьер. Своим необыкновенным великолепием он резко контрастирует с аскетичным внешним видом костела. Это типичный прием в архитектуре сарматского барокко: посетителей впечатляет аллегория, демонстрирующая, что за внешней скромностью может скрываться богатство в середине. Большинство интерьеров выполнено в технике стука, то есть из гипса, стилизованного и тонированного под мрамор. Интерьер храма создала в конце XVIII века группа иностранных мастеров (Джованни Гали, Андреа Капоне, Ян Пенс, сын архитектора костела) под руководством флорентийского художника Пьетро Перти. Кстати, эта же группа декораторов оформила интерьер Виленского костела Святых Петра и Павла в Вильнюсе.

Костел был поврежден в Первую мировую войну, здесь произошел пожар. Большой беды огонь причинить не успел, и в 1920-х костел полностью восстановили. Вместе с иностранцами работали и местные мастера, что говорит о высоком уровне их квалификации. Художники работали здесь почти 15 лет, и в итоге им удалось создать великолепный костельный интерьер, который дошел до наших дней без существенных изменений. В определенной степени это можно считать чудом, так как биографию костела безоблачной не назовешь.

Еще один раз на грани уничтожения великолепные интерьеры костела оказались в начале июля 1944-го. Тогда здесь снова случился пожар, и снова в ходе боевых действий. Во время авианалета в костел попала бомба. Сгорела крыша, хоры с органом, часть деревянных деталей.

И все же в пожаре большинство интерьеров снова уцелело. В послевоенные годы местные жители даже успели в очередной раз отремонтировать костел. А потом он на много лет опустел. Нет, его не закрыли, однако службы проходили крайне редко и нерегулярно. Одной из главных причин было длительное отсутствие «своего» ксендза. Только в 1980-х годах сюда приехал ксендз Казимир Гвоздович.

За эти годы костел Михаила Архангела вновь вернулся к полноценной жизни, отремонтирован и теперь постоянно принимает верующих и туристов.

4. Благовещенский костел Пресвятой Девы Марии (Вишнево)

Каменный храм в стиле раннего барокко с элементами ренессанса построили в 1637-41 годах родом магнатов Хрептовичей. Инициировал стройку Новогрудский воевода Ежи Хрептович, который затем нашел вечный покой в крипте костела.

Храм находится на западной окраине вишнево в Воложинском районе, на высоком холме левого берега Гольшанки. Сегодня можно увидеть на костеле цифру «1424», которая означает дату постройки первого, деревянного варианта, по инициативе князя ВКЛ Витовта.

Знаменитый белорусский художник Фердинанд Рущиц внес свой вклад в формирование неповторимого образа костела. Его кисти принадлежит роспись сводов и пилонов. Интересно, что, кроме работ на стенах и разве что одной картины («У костела»), все остальные произведения великого мастера хранятся за границей. Нетипичные для стиля барокко высокие готические узорчатые сборы украшены причудливой лепниной, что придает строению масштабность и выразительность. Алтари XVIII века в костеле украшены деревянными скульптурами и резными узорами. Здесь же помещена икона Богоматери.

Костел в Вишнево примечателен своей историей. Интересно, что он работал по своему назначению даже в СССР, а не превращался в зернохранилище. Более того, с 1953 года все службы здесь ведутся по-белорусски. Ксендз Владислав Чернявский, который служил с 1954 года, длительное время делал большую работу – переводил Библию и Катехизис на белорусский язык.

Деревня Вишнево интересна не только своей историей, но и именами, с нею связанными: Симон Будный, род Хрептовичей, композитор Михал Огинский, поэтесса Констанция Буйло, жена Янки Купалы – Владислава Луцевич. Вишнево также связано с именами Нахума Гольдмана, одного из лидеров сионизма, и Шимона Переса – президента Израиля, лауреата Нобелевской премии мира.

5. Костел Станислава в Могилеве

В центре Могилева стоит огромное каменное здание с массивным портиком на главном фасаде. Это кафедральный костел Станислава, построенный в середине XVIII века в стиле барокко.

Строили храм с 1738 до 1752 года. Один самых необычных костелов Беларуси хранит уникальные фрески XVIII века. Здесь сохранился один из наиболее полных и профессиональных фресковых евангельских циклов в Беларуси. Роспись, выполненная талантливыми могилевскими мастерами, имеет большую художественную ценность и славится своей оригинальностью. И вообще могилевский костел – символ западноевропейского барокко.

В советское время Станиславовский костел использовался как государственный архив. Чтобы сделать помещение более «приличным», изнутри святыню покрасили в зеленый цвет – так безвозвратно исчезла часть фресок. Эта часть истории святыни была очень трагична, так как были потеряны многие раритетные и ценные вещи. Безвозвратно исчез и орган, в котором были редкие керамические трубы.

В начале 1990-х годов здание бывшего костела снова отдали верующим, после чего начались масштабные реставрационные работы. С 1993 года в Могилеве проводился ежегодный крупнейшим фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», центр которого – костел Святого Станислава. Однако в 2021-м его отменили без указания причин.

6. Церковь в Сынковичах

Свернув с дороги Волковыск – Слоним и проехав с километр, находим здание, одновременно похожее на готический храм и малый средневековый замок.

Сынковичская Михайловская церковь-крепость – одна из самых ранних готических православных святынь Беларуси, одна из первых церквей оборонного типа в Великом Княжестве Литовском.

Точное время строительства церкви до сих пор неизвестно, но исследователи наиболее вероятным временем считают конец XV – начало XVI века. Судьба святыни сложилась так, что до наших дней не дошли имена его создателей. Согласно одной из легенд, Сынковичскую церковь основал великий князь Витовт в благодарность за то, что местные леса спрятали его от погони Ягайло. Согласно другой, спонсором был великий гетман ВКЛ Константин Острожский.

Сынковичская церковь за свою долгую историю послужила и православным, и униатам, и католикам. Долгое время в советские годы храм не действовал, в нем было хранилище для зерен. Верующим древний храм вернули в 1993-м.

7. Брестская крепость

Брестскую крепость построили в 1930-е – начале 40-х годов возле перекрестка рек Западный Буг и Мухавец на месте старого Бреста. Во время стройки весь город был перемещен на новую территорию, к востоку от цитадели. Крепость находилась на четырех островах, образованных рукавами рек Мухавец и Западный Буг и системой каналов. В центре расположена цитадель, которая мостами связана с тремя искусственными островными укреплениями.

Архитектурный центр Цитадели – гарнизонная Николаевская церковь, построенная в 1851-76 гг. Общая площадь крепости – около четырех квадратных километров. С августа 1915 года и до конца Первой мировой войны Брестскую крепость заняли немецкими войсками. В 1921-м по условиям Рижского мирного договора отошла к Польше, в составе которой была до 1939-го. В 1939 году Брестскую крепость передали Советскому Союзу.

22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары немецко-фашистских солдат и более месяца держал оборону в окружении. В 1965 году крепости присвоили титул «Крепосць-герой». На ее территории в 1969-71 годах создан мемориальный комплекс, включающий уцелевшие сооружения, законсервированные руины, крепостные валы и произведения современного монументального искусства.

8. Площадь Победы в Минске

Площадь Победы находится в центре Минска, на главном проспекте – Независимости. Строить площадь начали в 1939 году и до 1958-го ее называли круглой. Благодаря тому, что тогда одновременно начали возводить два изогнутых дугой здания, что дало начало кольцу. Своей постройкой площадь действительно в те годы образовывала колесо, в середине которого впоследствии разместили монумент Победы. Сейчас из-за перепланировки и постройки в 1984 году метрополитена Площадь имеет форму овала. Тогда же под площадью построили кольцевую обходную галерею, которая переходит в круглый мемориальный зал.

Реконструкция площади Победы и основных объектов началась летом 2019 года и продолжалась до мая 2020-го. Вид площади не изменился.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».