В России разбился вертолет Ми-2 27.12.2021, 16:41

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иллюстрационное фото

ЧП произошло во время облета нефтепровода.

27 декабря недалеко от Ижевска РФ потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщает "Интерфакс".

Вертолет принадлежит компании-подрядчику, на нем проводился облет нефтепровода. По предварительным данным, на борту находились два пилота и пассажир. В МЧС России заявили о двух гражданах, находившихся в вертолете. Об их состоянии ничего не сообщили.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что вертолет совершил жесткую посадку в Увинском районе, экипаж сам позвонил после нее спасателям. По словам Семенова, на место крушения выехали медики.

По данным "РИА Новости", пилот после крушения вышел на связь. По словам собеседника агентства в экстренных службах, вертолет обследовал нефтепровод в Якшур-Бодьинском районе.

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