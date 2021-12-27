Сотрудникам «ТрансАвиаЭкспорт», попавшей под санкции, не платят зарплаты 1 27.12.2021, 16:43

1,942

Счета компании заблокировали.

Сотрудники грузовой авиакомпании «ТрансАвиаЭкспорт» рассказали zerkalo.io, что уже почти неделю им не выплачивают зарплату. И добавляют: по информации, которая распространяется среди ее работников, все дело в западных санкциях.

Напомним, 2 декабря в такой список США включили 12 юрлиц, в том числе и «ТрансАвиаЭкспорт». Работающие в компании люди говорят, что сейчас у предприятия заблокированы счета, и именно по этой причине они могут остаться без денег на Новый год.

«Говорят, что денег нет из-за ареста счетов»

Сотрудники «ТрансАвиаЭкспорт» рассказывают, что 20 декабря, когда им обычно выплачивают зарплату, деньги на карту не поступили — никаких средств туда не было зачислено до сих пор.

— Естественно, на следующий день мы начали задавать вопросы. Вот тогда и сообщили, что денег у компании нет. А немного позже коллеги, которые работают непосредственно в офисе, рассказали, что все дело в аресте счетов. Из трех оставшихся у нас самолетов, которые находятся не под санкциями, летает только один «Боинг» — но и тот без предоплаты. А это значит, что денег за его «работу» мы можем совсем не увидеть. Получается, теперь мы на Новый год и Рождество останемся без средств? — спрашивают работники предприятия.

При этом они добавляют, что руководство никак не предупредило сотрудников о том, что зарплаты у них не будет целую неделю.

Журналисты позвонили в компанию, чтобы уточнить информацию у руководства «ТрансАвиаЭкспорт». На вопрос, действительно ли у компании заблокированы счета из-за санкций, заместитель директора ответил следующее:

— Нет, это не соответствует действительности. Санкции пока не повлияли на работу авиакомпании, — сказал он.

— А почему тогда с зарплатой проблемы?

— Мы сейчас зарплату смотрим по итогам года… У нас сегодня день выплаты зарплат — сегодня она будет выплачена, — прокомментировали в авиакомпании.

«ТрансАвиаЭкспорт» — белорусская грузовая авиакомпания. На рынке грузовых перевозок работает с 1992 года. Авиакомпания зарегистрирована в ИКАО, решение от 08 июня 1993. 2 декабря 2021 года Министерство финансов США включило «ТрансАвиаЭкспорт» и два самолёта этой компании в санкционный список.

Напомним, 2 декабря США вслед за Евросоюзом США расширили список санкций в отношении официального Минска. В него вошли 20 человек, в том числе Дмитрий Лукашенко, а также 12 юридических лиц из калийной, авиационной и туристической отраслей, а также лукашенковский спортивный клуб. Санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США. Кроме людей и компаний, ограничения введены в отношении трех авиационных судов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».