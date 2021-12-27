Героя мема о «помидорах со сметаной» осудили еще на 15 суток ареста
- 27.12.2021, 16:47
- 1,536
В заключении Анатолий Шалкович находится с 11 ноября.
Герой мема про "помидоры со сметаной" Анатолий Шалкович снова осужден, Новый год он встретит за решеткой. Как стало известно Еврорадио , ему присудили еще 15 суток административного ареста. До этого Шалкович отбыл три ареста подряд по 15 суток. В заключении он находится с 11 ноября, всего проведет там 60 суток.
После задержания 65-летнего инженера Анатолия Шалковича появилось "покаянное" милицейское видео с ним. Мужчина признался в любви к красному и белому цветам. "Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов, — говорил он. — Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным".
Видео сразу стало вирусным.