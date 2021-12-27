Героя мема о «помидорах со сметаной» осудили еще на 15 суток ареста 27.12.2021, 16:47

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Анатолий Шалкович

В заключении Анатолий Шалкович находится с 11 ноября.

Герой мема про "помидоры со сметаной" Анатолий Шалкович снова осужден, Новый год он встретит за решеткой. Как стало известно Еврорадио , ему присудили еще 15 суток административного ареста. До этого Шалкович отбыл три ареста подряд по 15 суток. В заключении он находится с 11 ноября, всего проведет там 60 суток.

После задержания 65-летнего инженера Анатолия Шалковича появилось "покаянное" милицейское видео с ним. Мужчина признался в любви к красному и белому цветам. "Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов, — говорил он. — Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным".

Видео сразу стало вирусным.

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