За какие услуги мастеров ЖЭУ и ЖКХ платить не нужно? 1 27.12.2021, 16:59

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Белорусы нередко сталкиваются с «ходоками», которые предлагают проверить то одно, то другое.

В теории все коммунальные вопросы сегодня могут быть решены по единому номеру 115. Оператор кол-центра принимает заявку и направляет специалиста для решения бытовой проблемы. Некоторые услуги оказывают без взимания дополнительной оплаты, пишет aif.by.

Отдельные виды работ ЖЭУ и ЖКХ, которые может оказать хаус-мастер, уже включены в графу «техническое обслуживание» в «жировке», то есть оказать вам их по мере обращения обязаны бесплатно. К таким относятся:

- устранение течи канализационных стояков;

- ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до первого колодца;

- установка бандажей на трубопроводе;

- проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

- гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения;

- промывка систем горячего и холодного водоснабжения;

- ликвидация воздушных пробок;

- проверка технического состояния системы вентиляции.

Техническое обслуживание - это услуга по обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов жилого дома. Периодически проводятся проверки электрических, тепловых, водоподающих сетей, расположенных в пределах общих помещений жилого дома, устраняются мелкие неисправности в местах общего пользования и инженерных коммуникациях дома в подвале, на чердаке. Также к техническому обслуживанию относится подготовка жилого дома к работе в отопительный сезон.

Плата за техническое обслуживание в многоквартирном жилом доме вносится жильцами ежемесячно соразмерно общей площади принадлежащих им и (или) занимаемых ими жилых и (или) нежилых помещений по тарифам на услуги по техническому обслуживанию жилых домов.

Осторожно, мошенники!

В ноябре некоторые белорусы столкнулись с «ходоками», которые предлагали горожанам проверить и прочистить системы вентиляции в жилых помещениях. Еще раз обратим внимание: работа по проверке и обслуживанию систем вентиляции входит в техническое обслуживание жилого дома, то есть за вызов специалиста по данному вопросу дополнительная оплата не требуется. Если на пороге вашего дома появляется «специалист», которого вы не вызывали, попросите его предъявить рабочее удостоверение или свяжитесь со своим ЖКХ. Уточните, должен ли был кто-то из мастеров приходить по вашему адресу. Как заметили в ЖЭУ №2 Советского района Минска, мошенники нередко заявляются к жильцам в вечернее время, после 18.00, тогда как реальные мастера коммунальных служб в такое время выезжают только на экстренные вызовы.

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