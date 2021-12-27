Новогодние закуски и бутерброды: 8 деликатесов за 15 минут 1 27.12.2021, 17:04

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Несколько вариантов, чтобы удивить гостей на Новый год в гастрономическом смысле.

Новогоднее меню - необходимый ежегодный атрибут. Невозможно представить, чтобы на праздничном столе отсутствовал настоящий "Оливье" или салат из крабовых палочек. Тем не менее, кроме традиционных сытных блюд, всегда будут кстати легкие закуски - это и быстро, и вкусно, пишет «Униан».

Бутерброды на праздничный стол

С крабовыми палочками, сливочным сыром и киви

Сыр сливочный - 150 г

Крабовые палочки - 110 г

Киви - 1-1,5 шт. (100-160 г)

Багет - 65-100 г

Укроп свежий - 10 г

Петрушка свежая - 10 г

Чеснок - 1 зубчик

Выложить в емкость сливочный сыр, добавить измельченную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешать. Крабовые палочки натереть на мелкой терке и добавить к сливочному сыру. Нарезать багет, намазать пастой, киви нарезать кружочками и выложить на каждый кусочек багета.

С тунцом, яйцами и маринованными огурцами

Тунец консервированный - 140 г (1 банка)

Огурцы маринованные или солёные - 100 г (2 шт.)

Яйца - 2 шт.

Майонез - 1 ст. л

Хлеб белый тостовый - 150 г (6 кусочков)

Лук зеленый - 20 г

Соль - по вкусу

Яйца отварить вкрутую и остудить в холодной воде. Остывшие яйца нарезать мелкими кубиками, так же поступить с огурцами. Соединить ингредиенты в миске, добавив к ним измельченный зеленый лук. Открыть банку с тунцом, слить жидкость, переложить рыбу в емкость, размять вилкой и перемешать с другими составляющими. Заправить майонезом, при необходимости посолить и поперчить.

Разрезать ломтики хлеба так, чтобы получились треугольники, обжарить на сухой сковороде, в духовке или в тостере. Остывшие гренки намазать получившейся пастой, посыпать сверху зеленым луком.

С красной рыбой, яичной пастой и лимоном

Рыба красная солёная (форель) - 100 г

Багет - 130 г

Яйцо - 1 шт.

Лимон - 40 г (0,5 шт.)

Майонез - 1 ст. л

Горчица готовая - 1 ч. л

Яйца отварить вкрутую, затем остудить и натереть на мелкой терке. Добавить майонез и горчицу, перемешать. Багет нарезать кружочками, намазать на него яичную пасту и выложить бутерброды на блюдо. Красную рыбу нарезать ломтиками, положить сверху на бутерброды. Лимон тонко нарезать и выложить по 2 кусочка на каждый кружок багета.

Закуска из творога и шпината

Творог 18 % - 300 г

Шпинат (листья) - 90 г

Хлеб черный или багет - 300 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для украшения:

Икра красная - 10 г

Морковь - 10 г

Маслины без косточек - 10 г

Черный хлеб нарезать кружочками или нарезать багет. Шпинат промыть, обсушить и выложить в чашу блендера, туда же добавить творог, соль и перец. Взбить ингредиенты погружным блендером. Если творог суховат, можно добавить немного кипяченой воды.

Выложить творожную массу на хлеб формой елочки с помощью ложки или кондитерского шприца. Украсить мелко нарезанной морковью и маслинами.

Закуски в тарталетках

С курицей и грибами

Тарталетки - 15-20 шт.

Филе куриное - 500 г

Шампиньоны - 300 г

Яйца (отварные) - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Майонез - 3 ст. л

Масло растительное - 2 ст. л

Соль - по вкусу

Смесь молотых перцев - по вкусу

Для украшения:

Маслины - 15-20 шт. (по количеству тарталеток)

Петрушка свежая - по вкусу

Куриную грудку помыть, запечь, отварить или обжарить на сковороде. Шампиньоны мелко нарезать, измельчить лук. Выложить грибы и лук на сковороду, обжарить до готовности.

В конце посолить, поперчить и дать остыть. Курицу мелко нарезать, так же поступить с яйцами. В большой емкости смешать филе, яйца, грибы и лук, заправить майонезом и перемешать. Заполнить тарталетки начинкой, украсить листьями петрушки и маслинами.

С крабовыми палочками, кукурузой и авокадо

Тарталетки из песочного теста - 16 шт.

Авокадо - 210 г

Крабовые палочки - 6 шт. (100 г)

Кукуруза консервированная - 70 г

Майонез - 20 г

Петрушка свежая - 3-4 веточки

Соль - 2 щепотки

Крабовые палочки достать из упаковки, мелко нарезать. Авокадо аккуратно разрезать вдоль, провернуть и достать косточку. Сделать несколько надрезов по мякоти, а затем ложкой достать ее из кожуры. Мелко нарезать зелень. В отдельную емкость выложить все ингредиенты и добавить кукурузу. Заправить майонезом, поперчить, тщательно перемешать. Заполнить тарталетки праздничной начинкой.

С сыром, яйцами, красной рыбой и икрой

Тарталетки песочные (крупные) - 1 упаковка (6 шт.)

Сыр твердый - 100 г

Рыба красная малосольная - 80 г

Икра красная - 25 г

Яйца - 2 шт.

Майонез - 1 ст. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для украшения:

Морковь средняя - 1 шт.

Огурец - 1 шт.

Отварить морковь и яйца, затем яйца очистить от скорлупы и натереть на терке. Твердый сыр также натереть и соединить с яйцами. Красную рыбу нарезать небольшими кусочками и добавить в емкость. Заправить майонезом, посолить, поперчить.

Вареную морковь очистить, нарезать кружочками, а затем вырезать из них звезды. Огурец вымыть, тонко нарезать с помощью картофелечистки, скрутить в рулеты. Взять зубочистки, нанизать на каждую сначала огуречный рулет, а затем звезду из моркови (она должна быть вверху). Заполнить тарталетки начинкой, сверху выложить красную икру и поставить зубочистки.

Сельдь под шубой

Сельдь (филе) - 250 г

Свёкла отварная - 200 г

Сыр сливочный - 150 г

Морковь отварная - 100 г

Лук репчатый красный - 50 г

Хлеб черный - 9 кусков

Соль - по вкусу

Для украшения (по желанию):

Яйцо вареное

Лук зеленый

Морковь, свеклу и сливочный сыр сложить в чашу блендера, посолить и измельчить. Если вы хотите, чтобы вкус был более привычным, можно вместо сливочного сыра добавить картофельное пюре и майонез. Попробовать готовую массу на вкус, при необходимости добавить приправы, переложить ее в кондитерский мешок и убрать в холодильник.

Приготовить тарталетки: хлеб нарезать ломтиками, срезать корочки, разогреть духовку до 200°С. Дно формы для кексов смазать маслом, выложить хлеб, запекать 10 минут. Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками, филе сельди также измельчить. В готовые тарталетки из хлеба выложить лук и сельдь, сверху сделать "розочки" из свекольного мусса. По желанию украсить вареными яйцами и зеленым луком.

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