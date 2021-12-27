Новогодние закуски и бутерброды: 8 деликатесов за 15 минут

Новогодние закуски и бутерброды: 8 деликатесов за 15 минут1
- 27.12.2021, 17:04
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Несколько вариантов, чтобы удивить гостей на Новый год в гастрономическом смысле.
Новогоднее меню - необходимый ежегодный атрибут. Невозможно представить, чтобы на праздничном столе отсутствовал настоящий "Оливье" или салат из крабовых палочек. Тем не менее, кроме традиционных сытных блюд, всегда будут кстати легкие закуски - это и быстро, и вкусно, пишет «Униан».
Бутерброды на праздничный стол
С крабовыми палочками, сливочным сыром и киви
Сыр сливочный - 150 г
Крабовые палочки - 110 г
Киви - 1-1,5 шт. (100-160 г)
Багет - 65-100 г
Укроп свежий - 10 г
Петрушка свежая - 10 г
Чеснок - 1 зубчик
Выложить в емкость сливочный сыр, добавить измельченную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Тщательно перемешать. Крабовые палочки натереть на мелкой терке и добавить к сливочному сыру. Нарезать багет, намазать пастой, киви нарезать кружочками и выложить на каждый кусочек багета.
С тунцом, яйцами и маринованными огурцами
Тунец консервированный - 140 г (1 банка)
Огурцы маринованные или солёные - 100 г (2 шт.)
Яйца - 2 шт.
Майонез - 1 ст. л
Хлеб белый тостовый - 150 г (6 кусочков)
Лук зеленый - 20 г
Соль - по вкусу
Яйца отварить вкрутую и остудить в холодной воде. Остывшие яйца нарезать мелкими кубиками, так же поступить с огурцами. Соединить ингредиенты в миске, добавив к ним измельченный зеленый лук. Открыть банку с тунцом, слить жидкость, переложить рыбу в емкость, размять вилкой и перемешать с другими составляющими. Заправить майонезом, при необходимости посолить и поперчить.
Разрезать ломтики хлеба так, чтобы получились треугольники, обжарить на сухой сковороде, в духовке или в тостере. Остывшие гренки намазать получившейся пастой, посыпать сверху зеленым луком.
С красной рыбой, яичной пастой и лимоном
Рыба красная солёная (форель) - 100 г
Багет - 130 г
Яйцо - 1 шт.
Лимон - 40 г (0,5 шт.)
Майонез - 1 ст. л
Горчица готовая - 1 ч. л
Яйца отварить вкрутую, затем остудить и натереть на мелкой терке. Добавить майонез и горчицу, перемешать. Багет нарезать кружочками, намазать на него яичную пасту и выложить бутерброды на блюдо. Красную рыбу нарезать ломтиками, положить сверху на бутерброды. Лимон тонко нарезать и выложить по 2 кусочка на каждый кружок багета.
Закуска из творога и шпината
Творог 18 % - 300 г
Шпинат (листья) - 90 г
Хлеб черный или багет - 300 г
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Для украшения:
Икра красная - 10 г
Морковь - 10 г
Маслины без косточек - 10 г
Черный хлеб нарезать кружочками или нарезать багет. Шпинат промыть, обсушить и выложить в чашу блендера, туда же добавить творог, соль и перец. Взбить ингредиенты погружным блендером. Если творог суховат, можно добавить немного кипяченой воды.
Выложить творожную массу на хлеб формой елочки с помощью ложки или кондитерского шприца. Украсить мелко нарезанной морковью и маслинами.
Закуски в тарталетках
С курицей и грибами
Тарталетки - 15-20 шт.
Филе куриное - 500 г
Шампиньоны - 300 г
Яйца (отварные) - 3 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез - 3 ст. л
Масло растительное - 2 ст. л
Соль - по вкусу
Смесь молотых перцев - по вкусу
Для украшения:
Маслины - 15-20 шт. (по количеству тарталеток)
Петрушка свежая - по вкусу
Куриную грудку помыть, запечь, отварить или обжарить на сковороде. Шампиньоны мелко нарезать, измельчить лук. Выложить грибы и лук на сковороду, обжарить до готовности.
В конце посолить, поперчить и дать остыть. Курицу мелко нарезать, так же поступить с яйцами. В большой емкости смешать филе, яйца, грибы и лук, заправить майонезом и перемешать. Заполнить тарталетки начинкой, украсить листьями петрушки и маслинами.
С крабовыми палочками, кукурузой и авокадо
Тарталетки из песочного теста - 16 шт.
Авокадо - 210 г
Крабовые палочки - 6 шт. (100 г)
Кукуруза консервированная - 70 г
Майонез - 20 г
Петрушка свежая - 3-4 веточки
Соль - 2 щепотки
Крабовые палочки достать из упаковки, мелко нарезать. Авокадо аккуратно разрезать вдоль, провернуть и достать косточку. Сделать несколько надрезов по мякоти, а затем ложкой достать ее из кожуры. Мелко нарезать зелень. В отдельную емкость выложить все ингредиенты и добавить кукурузу. Заправить майонезом, поперчить, тщательно перемешать. Заполнить тарталетки праздничной начинкой.
С сыром, яйцами, красной рыбой и икрой
Тарталетки песочные (крупные) - 1 упаковка (6 шт.)
Сыр твердый - 100 г
Рыба красная малосольная - 80 г
Икра красная - 25 г
Яйца - 2 шт.
Майонез - 1 ст. л
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Для украшения:
Морковь средняя - 1 шт.
Огурец - 1 шт.
Отварить морковь и яйца, затем яйца очистить от скорлупы и натереть на терке. Твердый сыр также натереть и соединить с яйцами. Красную рыбу нарезать небольшими кусочками и добавить в емкость. Заправить майонезом, посолить, поперчить.
Вареную морковь очистить, нарезать кружочками, а затем вырезать из них звезды. Огурец вымыть, тонко нарезать с помощью картофелечистки, скрутить в рулеты. Взять зубочистки, нанизать на каждую сначала огуречный рулет, а затем звезду из моркови (она должна быть вверху). Заполнить тарталетки начинкой, сверху выложить красную икру и поставить зубочистки.
Сельдь под шубой
Сельдь (филе) - 250 г
Свёкла отварная - 200 г
Сыр сливочный - 150 г
Морковь отварная - 100 г
Лук репчатый красный - 50 г
Хлеб черный - 9 кусков
Соль - по вкусу
Для украшения (по желанию):
Яйцо вареное
Лук зеленый
Морковь, свеклу и сливочный сыр сложить в чашу блендера, посолить и измельчить. Если вы хотите, чтобы вкус был более привычным, можно вместо сливочного сыра добавить картофельное пюре и майонез. Попробовать готовую массу на вкус, при необходимости добавить приправы, переложить ее в кондитерский мешок и убрать в холодильник.
Приготовить тарталетки: хлеб нарезать ломтиками, срезать корочки, разогреть духовку до 200°С. Дно формы для кексов смазать маслом, выложить хлеб, запекать 10 минут. Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками, филе сельди также измельчить. В готовые тарталетки из хлеба выложить лук и сельдь, сверху сделать "розочки" из свекольного мусса. По желанию украсить вареными яйцами и зеленым луком.