закрыть
27 декабря 2021, понедельник, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

FIFPRO: Поведение АБФФ является серьезным нарушением прав человека в футболе

1
  • 27.12.2021, 17:21
  • 3,390
FIFPRO: Поведение АБФФ является серьезным нарушением прав человека в футболе
фото: afp

Уместны только самые суровые санкции в срочном порядке.

Авторитетная футбольная организация FIFPRO, объединяющая представителей профессиональных футболистов со всего мира, ознакомилась с материалами дела о дискриминации, совершаемой Белорусской федерацией футбола, включая представленные Фондом спортивной солидарности в УЕФА заявления с описанием таких нарушений и доказательств к ним, пишет «Трибуна».

По результатам ознакомления FIFPRO пришло к следующим заключениям, которые были направлены в УЕФА:

– наличие высокой вероятности, что указанные нарушения прав человека со стороны Белорусской федерации футбола совершаются, по всей видимости, под руководством, а именно от имени и/или в согласии с Лукашенко;

– факты, направленные BSSF и заявителями в УЕФА, представляет собой, вероятнее всего, именно ту дискриминацию в белорусском спорте, которую установил МОК и принял временные меры по защите белорусских спортсменов;

– поведение АБФФ является серьезным нарушением как собственного устава, так и уставных документов УЕФА;

– поведение АБФФ является серьезным нарушением международно признанных прав человека в футболе, а также грубым превышением своих полномочий, которые ставит под угрозу репутацию УЕФА, да и всего футбола в целом.

FIFPRO подчеркивает, что «УЕФА не только имеет право, но и обязан принять меры в отношении белорусского футбола. УЕФА не может допустить, чтобы столь вопиющие нарушения прав человека остались безнаказанными, особенно в свете очевидных действий АБФФ и белорусского правительства по подавлению инакомыслия и запугиванию тех, кто отстаивает права футболистов на свободу слова и выражение своего мнения».

Согласно итоговому заключению FIFPRO «в указанных обстоятельствах уместны только самые суровые санкции. Эти санкции должны быть введены в срочном порядке, наряду с любыми другими шагами, такими как мониторинг и материально-техническая поддержка, оказываемая для обеспечения защиты футболистов и их представителей».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все будет хорошо
Все будет хорошо Артем Черников
Время доброты
Время доброты Ирина Халип
Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников