FIFPRO: Поведение АБФФ является серьезным нарушением прав человека в футболе

FIFPRO: Поведение АБФФ является серьезным нарушением прав человека в футболе1
- 27.12.2021, 17:21
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Уместны только самые суровые санкции в срочном порядке.
Авторитетная футбольная организация FIFPRO, объединяющая представителей профессиональных футболистов со всего мира, ознакомилась с материалами дела о дискриминации, совершаемой Белорусской федерацией футбола, включая представленные Фондом спортивной солидарности в УЕФА заявления с описанием таких нарушений и доказательств к ним, пишет «Трибуна».
По результатам ознакомления FIFPRO пришло к следующим заключениям, которые были направлены в УЕФА:
– наличие высокой вероятности, что указанные нарушения прав человека со стороны Белорусской федерации футбола совершаются, по всей видимости, под руководством, а именно от имени и/или в согласии с Лукашенко;
– факты, направленные BSSF и заявителями в УЕФА, представляет собой, вероятнее всего, именно ту дискриминацию в белорусском спорте, которую установил МОК и принял временные меры по защите белорусских спортсменов;
– поведение АБФФ является серьезным нарушением как собственного устава, так и уставных документов УЕФА;
– поведение АБФФ является серьезным нарушением международно признанных прав человека в футболе, а также грубым превышением своих полномочий, которые ставит под угрозу репутацию УЕФА, да и всего футбола в целом.
FIFPRO подчеркивает, что «УЕФА не только имеет право, но и обязан принять меры в отношении белорусского футбола. УЕФА не может допустить, чтобы столь вопиющие нарушения прав человека остались безнаказанными, особенно в свете очевидных действий АБФФ и белорусского правительства по подавлению инакомыслия и запугиванию тех, кто отстаивает права футболистов на свободу слова и выражение своего мнения».
Согласно итоговому заключению FIFPRO «в указанных обстоятельствах уместны только самые суровые санкции. Эти санкции должны быть введены в срочном порядке, наряду с любыми другими шагами, такими как мониторинг и материально-техническая поддержка, оказываемая для обеспечения защиты футболистов и их представителей».