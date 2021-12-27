Саакашвили в госпитале навестил четвертый президент Грузии 4 27.12.2021, 17:30

4,826

Он предложил ввести мораторий на преследование оппозиции.

Находящегося под арестом в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили 27 декабря навестил в госпитале в городе Гори его преемник на посту главы страны Георгий Маргвелашвили, пишет gordonua.com со ссылкой на портал "Новости-Грузия".

Встреча продолжалась несколько часов. После нее Маргвелашвили заявил, что по уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, должен быть объявлен мораторий. Речь идет о лидерах грузинской оппозиции, в частности о Саакашвили и его соратниках Нике Мелии, Нике Гварамии и других.

Маргвелашвили прокомментировал инициативу нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили о национальном примирении. По его словам, политики не могут проводить переговоры в то время, когда являются объектами уголовного преследования. Экс-президент отметил, что "не может происходить преследование или тюремное заключение участников этого разговора".

Зурабишвили 16 декабря предложила власти и оппозиции провести диалог с целью национального примирения. Она отметила, что у нее нет четкого плана, но предложила принципы, которых стороны должны придерживаться: прозрачность, включение всех сторон и отсутствие предварительных условий.

Журналисты отметили, что в Грузии нарастает поляризация общества, это выражается в противостоянии сторонников правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции во главе с партией Саакашвили "Единое национальное движение".

"Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса", – подчеркнули в материале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».