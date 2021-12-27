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Метеорологи: Температура на Земле в 2022 году будет выше средней

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  • 27.12.2021, 17:40
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Метеорологи: Температура на Земле в 2022 году будет выше средней

На планете в ближайшие годы продолжится долгосрочная тенденция к изменению климата.

Температура на Земле в 2022 году, вероятно, будет выше средних значений, несмотря на охлаждающее воздействие природного явления Ла-Нинья, заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Ее слова приводит ТАСС.

На планете в ближайшие годы и десятилетия продолжится долгосрочная тенденция к изменению климата, уточнила эксперт и добавила, что охлаждающее явление Ла-Нинья имеет временный эффект, а у сигнала к потеплению вследствие изменения климата, вызванного деятельностью человека, долгосрочный характер.

Нюллис сказала, что 2021 год войдет в первую десятку самых теплых лет, хотя он и не будет самым теплым. По прогнозу ВМО, Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, с умеренной вероятностью в 70-80% продлится в течение первого квартала следующего года.

Глобальная средняя температура с января по сентябрь 2021 года была на 1,09 градуса Цельсия выше, чем в среднем в 1850-1900 годах. Специалисты отмечают, что годы с 2015-го по 2021-й могут стать семью самыми теплыми годами за время наблюдений за погодой и климатом.

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