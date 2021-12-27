В Беларуси вырастет налог на сдачу квартир и гаражей 27.12.2021, 18:21

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Сколько заплатят арендодатели в разных городах?

С 1 января 2022 года меняются ставки налога на сдачу квартир, машино-мест, гаражей, дач и нежилых помещений в аренду.

Ставка налога в разных городах – разная. Максимальная – в Минске, затем идут областные города, пишет intex-press.by.

Изменение ставок подоходного налога запланировано проектом Закона Беларуси «Об изменении законов по вопросам налогообложения». С 1 января ставка подоходного налога для одной комнаты в Минске составит 36,8 рубля в месяц, в то время как 2021 году – 34,3 рубля. В областных центрах – 34,5 рубля.

В Барановичах (а также в Бобруйске, Борисове, Жлобине, Жодино, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Орше, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слуцке, Солигорске) арендодателю за каждую сдаваемую комнату ежемесячно придется заплатить 22,6 рубля (в 2021 году ставка составляла 21,1 рубль), за металлический или деревянный гараж, машино-место – 6 рублей (было 5,6 рубля), за железобетонный или кирпичный гараж – 8,4 рубля (было 6,8 рубля).

Как отмечают в МНС РБ, физическим лицам, получающим доходы от сдачи внаем жилых и (или) нежилых помещений, необходимо произвести уплату подоходного налога за январь 2022 года по сроку уплаты не позднее 3 января 2022 по ставкам, приведенным в проекте Закона.

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