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В ЕС почти 80% взрослого населения вакцинированы против COVID-19

  • 27.12.2021, 18:25
В ЕС почти 80% взрослого населения вакцинированы против COVID-19

Вакцинация против коронавирусной болезни в ЕС началась ровно год назад.

В странах Евросоюза почти 80% взрослого населения привитые от COVID-19. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Униан».

"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также высказала благодарность медикам и представителям других профессий, которые во время пандемии обеспечивали безопасность граждан и общества.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам до конца 2021 года вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего - 70

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