В ЕС почти 80% взрослого населения вакцинированы против COVID-19
- 27.12.2021, 18:25
Вакцинация против коронавирусной болезни в ЕС началась ровно год назад.
В странах Евросоюза почти 80% взрослого населения привитые от COVID-19. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Униан».
"Год назад в этот день по всей Европе началась вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. В настоящее время вакцинированы более 78% взрослого населения ЕС", - сказала она.
Урсула фон дер Ляйен также высказала благодарность медикам и представителям других профессий, которые во время пандемии обеспечивали безопасность граждан и общества.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует странам до конца 2021 года вакцинировать обеими дозами 40% взрослого населения, а к середине следующего - 70