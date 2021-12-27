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«Слуга народа» намерена «почистить ряды» депутатов

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  • 27.12.2021, 18:47
  • 3,636
«Слуга народа» намерена «почистить ряды» депутатов

В начале следующего года украинская партия начнет применять императивный мандат.

Партия Слуга народа собирается применить императивный мандат, чтобы "почистить ряды" местных депутатов. Об этом сообщила глава партии Елена Шуляк в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 27 декабря.

"В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят в этом году, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии. Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение", - рассказала она.

При этом в партии пока не знают, сколько из 6,4 тысяч депутатов на местах могут исключить из партии.

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