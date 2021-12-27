В Гомеле мужчина вырвал сумку с продуктами у пенсионерки 3 27.12.2021, 18:54

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После кражи он оставил сумку с продуктами у приятеля и уехал в Минск.

В Гомеле мужчина напал на 80-летнюю пенсионерку. Неизвестный зашел в подъезд следом за женщиной и ограбил ее, сообщает пресс-служба МВД.

В Гомеле неизвестный зашел в подъезд следом за 80-летней пенсионеркой. Возле лифта мужчина выхватил из ее рук сумку с продуктами и кошельком, в котором находилось около 350 рублей, при этом сломал женщине палец, и убежал.

Изучив записи камер видеонаблюдения, следователям удалось установить личность нападавшего. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством, грабеж и нанесение телесных повреждений.

После кражи он оставил сумку с продуктами у приятеля и уехал в Минск. Мужчину задержали на следующее утро после происшествия на железнодорожном вокзале.

По факту разбойного нападения следователи возбудили уголовное дело.

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