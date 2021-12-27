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Латвия не впустила в страну 54 мигранта с территории Беларуси

  • 27.12.2021, 18:56
  • 1,748
Латвия не впустила в страну 54 мигранта с территории Беларуси

С 10 августа в Латвию не впустили 3763 человека, которые пытались нелегально перейти границу.

В воскресенье 26 декабря латвийские пограничники не впустили в страну 54 человека, которые пытались нелегально пересечь белорусско-латвийскую границу. Еще одного человека пропустили на территорию Латвии по гуманитарным причинам, сообщает пограничная служба Латвии.

Всего с начала года латвийские пограничники задержали 446 человек за незаконное пересечение границы. С 10 августа в страну не впустили 3763 человека, которые пытались нелегально перейти границу.

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