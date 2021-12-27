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Президент Польши наложил вето на спорный закон о СМИ

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  • 27.12.2021, 19:05
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Президент Польши наложил вето на спорный закон о СМИ
Анджей Дуда

Поправки к закону касались телеканала TVN, находящемуся в оппозиции к действующей власти.

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на поправки к закону «О радиовещании и телевидении». Согласно поправкам, владельцами СМИ в Польше могли бы быть только юридические лица, зарегистрированные в Европейской экономической зоне, передает «Польское радио».

Анджей Дуда пояснил, что учел четыре аспекта: «Во-первых, это вопрос о защите права собственности, во-вторых, вопрос о защите свободы экономической деятельности, в-третьих, вопрос о защите деловых интересов, в-четвертых, польско-американское соглашение 1990 г. о взаимных экономических отношениях. Все эти аспекты я учел, принимая решение, особенно учитывая вопрос о субъектах, которые могут иметь разрешение на вещание в Польше, потому что изменения закона имели бы серьезные последствия».

Поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу поблагодарил президента РП Анджея Дуду за «приверженность общим демократическим ценностям и защиту инвестиционного климата в Польше». «Вместе союзники сильнее!» — написал дипломат в соцсетях.

Президент РП добавил, что в медиа-сфере нужно ограничивать монополии и иностранное влияние, но этот принцип должен применяться к организациям, которые хотят прийти на польский рынок в будущем.

Поправки к закону «О радиовещании и телевидении» касаются, в частности, телеканала TVN, находящегося в оппозиции к действующей власти и принадлежащего американской компании Discovery. В результате поправок к закону владелец TVN должен был бы лишиться контрольного пакета акций канала.

Сейм РП принял поправки в августе, но в сентябре они были отклонены Сенатом. 17 декабря, по рекомендации комиссии по культуре Сейма, нижняя палата парламента отклонила постановление Сената и направила законопроект на подпись президенту.

Теперь законопроект снова будет направлен в Сейм. Чтобы отклонить вето президента в Сейме, нужно 276 голосов депутатов.

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