Служба такси предлагает списывать с карты «от одного до 1 000 000 000 000 рублей» каждый день 4 27.12.2021, 19:14

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Это ошибка?

Тех, кто зарегистрируется в приложении «Такси Кали Ласка» и попробует привязать карточку, ждет сюрприз. Вам предложат согласиться на списание от одного до триллиона рублей каждый день — и можете ездить себе спокойно (наверное).

Компания «Такси Кали Ласка» зарегистрирована в Барановичах, но работает в разных городах Беларуси (Пинск, Слуцк, Кобрин, Сморгонь и т. д.). В разделе «Тарифы» написано, что служба возит своих клиентов «за копейки». Стоимость поездки по городу — от 1 рубля, то есть позиционирование довольно бюджетное. Но когда пытаешься привязать карточку в приложении, появляется вот такое предупреждение:

«Оплачивая данный заказ, вы соглашаетесь на периодическое (раз в день) списание средств в размере от 1 до 1 000 000 000 000 с вашей банковской карты».

Не все готовы идти на такие условия. «Сумма и безоговорочное согласие выплачивать один раз в день все долги Беларуси отпугнуло», — с юмором комментирует onliner.by один из пассажиров.

Мы обратились за разъяснениями в «Такси Кали Ласка», но оперативно комментарий не получили. В компании электронных платежей «Ассист», которая сотрудничает со службой такси, очень удивились таким условиям по привязке карточки. Проблема может быть в «неверной технической реализации», предположил директор Вячеслав Сенин.

— Видимо, при настройках зачем-то прописали диапазон сумм, которые могут списываться про запросе, но это ошибка. Вероятнее всего, в тексте должна идти речь про один рубль, который списывается для верификации держателя карточки. Авторизация может быть и нулевой (ноль рублей), но не все банки дают положительный ответ на нулевую транзакцию, поэтому чаще всего списывается рубль. Если операция прошла успешно, значит все данные клиент ввел верно и идет автоотмена этого рубля — он возвращается клиенту на счет. Эта транзакция происходит один раз при привязке карточки.

В компании отметили, что впервые сталкиваются с такими текстовыми сообщениями при использовании их продукта. Руководитель пообещал связаться со службой такси и выяснить, в чем причина ошибки.

Уже после публикации новости читатели рассказали нам, что аналогичные сообщения при привязке карточки получают клиенты такси «Командир» и такси To-Go. Мы проверили: действительно, это не единичная ситуация. К счастью, никто не жаловался на то, что у него сняли с карты триллион рублей.

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