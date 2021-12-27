В 2022 году Беларусь может ждать дефолт 11 27.12.2021, 19:18

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На данный момент нелегитимные власти не знают, как они будут рассчитываться по долгам.

Согласно расчетам ЕФСР, в 2022 году государственный долг Беларуси может увеличиться на 15 процентных пунктов, с 46 до 61 процента ВВП. На фоне ввода новых санкций, ослабляющего эффекта «экспортного чуда» и сокращения количества источников для новых заимствований, не исключен вариант, что выплатить долги будет просто невозможно, пишет «Беларусь головного мозга».

Точно известно, что на данный момент сами нелегитимные власти не знают, как они будут рассчитываться по долгам. Ранее Беларусь исчерпала лимит по займу через ЕФСР, а размещение белорусских евробондов скорее всего будет невозможно чисто технически. При этом золотовалютные резервы страны сейчас находятся на том же уровне, что и 10 лет назад, а долговая нагрузка за последнее десятилетие выросла очень сильно.

Таким образом, 2022-й год может стать логическим завершением экономической политики «крепких хозяйственников» и повлечь дефолт со всеми вытекающими последствиями: резким сокращением золотовалютных резервов, обвалом национальной валюты и гиперинфляцией.

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