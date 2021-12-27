В МИД России прокомментировали ситуацию с осужденным в Беларуси Егором Дудниковым 6 27.12.2021, 19:38

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Режим Лукашенко осудил его на 11 лет колонии.

В МИД России прокомментировали ситуацию с приговором 21-летнему Егору Дудникову, которого 27 декабря белорусский суд приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. По словам представителя ведомства, российские дипломаты оказывали поддержку россиянину и продолжат защищать его права, передает радиостанция «Говорит Москва».

Министерство иностранных дел утверждает, что гражданин Дудников получил «содействие в получении его адвокатами финансирования по линии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом». Кроме того, с ним несколько раз встречался российский консул в Беларуси.

«Несмотря на вынесение приговора, наша дипмиссия продолжит работу по защите прав указанного соотечественника в тесном контакте с его родственниками и адвокатами», — заявили дипломаты. Какая именно поддержка нужна Дудникову и что они намерены делать, в заявлении сотрудников МИД не уточняется.

Ранее стало известно, что консула России не пустили на оглашение приговора по делу молодого человека. МИД также подтвердил эту информацию, сославшись на то, что суд в Минске постановил проводить заседания в закрытом режиме.

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