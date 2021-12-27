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Жириновский заявил о бомбардировке Украины в новогоднюю ночь

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  • 27.12.2021, 19:57
  • 17,488
Жириновский заявил о бомбардировке Украины в новогоднюю ночь
Владимир Жириновский

Российский депутат призвал «шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января».

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января, передает mk.ru.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", - заявил политик в эфире Первого канала.

Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", - добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.

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