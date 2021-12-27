Боррель: ЕС должен сохранять непреклонный подход к Беларуси
- 27.12.2021, 20:10
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Глава европейской дипломатии сделал обзор основных событий 2021 года.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал обзор основных событий 2021 года, в котором нашлось место и для нашей страны. Он отмечает, что Евросоюзу пришлось столкнуться с "силовой политикой", которая "неоднократно бросала вызов ЕС и его ценностям". И ответ на нее был твердый и решительный. Боррель упоминает различные кризисы, включая белорусский. Он пишет о "5-м пакете санкций против режима Лукашенко в Беларуси".
Жозеп Боррель подчёркивает, что "по мере распространения гибридных конфликтов" ЕС должен "сохранять непреклонный подход к Беларуси". Как известно, Брюссель призывает официальный Минск освободить политзаключенных, прекратить репрессии, провести новые президентские выборы под международным контролем.
Неделю назад Боррель писал о "жёстком репрессивном и незаконном характере режима Лукашенко".
In 2021 we saw setbacks and challenges, but also positive developments.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 27, 2021
We must continue to build a global EU role and respond with all determination we can muster to ongoing crises.
Read my blog post on 2021 in review: https://t.co/hMVrupQoPy pic.twitter.com/D0uaHjZtCP