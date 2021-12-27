Литовский парламентарий: Транзит белорусского калия будет запрещен 1 27.12.2021, 20:15

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Власти Литвы решают, как не позволить «Беларуськалию» обойти санкции.

Глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литва Лауринас Кащюнас считает, что транзит белорусского калия по территории Литвы будет остановлен.

— Все к этому идет. Транзит будет запрещен, — заявил парламентарий в эфире канала Маланка Медиа. — В течение прошедших четырех месяцев (с момента объявления о введении пятого пакета санкций — прим.) ряд государственных компаний предпринял самостоятельные шаги, пытаясь использовать различные рычаги, чтобы не потерять белорусских партнеров.

Был даже подписан новый договор, согласно которому позиция литовской стороны ухудшилась, а «Беларуськалия» улучшилась.

Тем не менее, член Сейма утверждает, что власти Литвы намерены довести механизм действия санкций до логического завершения, потому что сами были одними из инициаторов.

— Да, мы оказались не совсем готовыми к введению этих санкций. Особенно сложным оказался механизм нынешних американских ограничений. Здесь мы намерены сделать все, чтобы американские санкции невозможно было обойти, сотрудничая с частными компаниями в Литве, Латвии или других странах.

В этом направлении мы должны согласовать свои действия с соседними странами.

Все эти нюансы мы планируем решить в течение января-февраля, после чего последует твердое решение, которое действительно сделает санкции работающими и эффективными, — подчеркнул Лауринас Кащюнас.

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