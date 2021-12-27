Израиль начал клинические испытания четвертой COVID-прививки
- 27.12.2021, 20:26
Все 150 испытуемых, которые получили четвертую прививку – это медицинский персонал.
В Израиле медицинский центр Шеба начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Haaretz в понедельник, 27 декабря.
"Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасность, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвертая вакцина", – сказал представитель центра.
Все 150 испытуемых, которые получили четвертую прививку – это медицинский персонал.
На прошлой неделе экспертная группа Минздрава рекомендовала Израилю стать первой страной, которая предложит четвертую дозу вакцины – также известную как второй бустер – лицам старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам.