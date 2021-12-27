Из БАТЭ ушел Николай Сигневич 27.12.2021, 20:29

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Николай Сигневич

К белорусскому нападающему есть интерес из Греции.

Белорусский нападающий Николай Сигневич покинул БАТЭ, между игроком и клубом была достигнута договоренность о прекращении контракта.

В прошедшем сезоне этом году он принял участие в 28 играх, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи, а также стал победителем Кубка Беларуси и серебряным призером чемпионата в составе борисовчан.

За все годы в БАТЭ (2014-16, 2017-18, 2020-21) в активе у Сигневича 190 официальных матчей, в которых он забил 53 гола и отдал 25 результативных передач. В составе борисовского клуба нападающий становился пятикратным чемпионом страны (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), двукратным обладателем Кубка Беларуси (2015, 2021), обладателем Суперкубка (2014), серебряным призером чемпионата (2021). Помимо этого Сигневич дважды включался в список 22 лучших футболистов высшей лиги (2014, 2015).

Отметим, что известный белорусский спортивный журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале написал, что к Сигневичу есть интерес из Греции.

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