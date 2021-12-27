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В Китае сняли с должности чиновника, которого США обвиняли в репрессиях в отношении уйгуров

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  • 27.12.2021, 20:38
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В Китае сняли с должности чиновника, которого США обвиняли в репрессиях в отношении уйгуров

10 декабря США ввели санкции против чиновников, которые причастны к нарушению прав уйгурского меньшинства.

Главу коммунистической партии Китая в регионе Синьцзян Чэнь Цюаньго сняли с должности, он попал под санкции США и считается причастным к репрессиям против уйгуров. Вместо него назначили Ма Синжуя - бывшего руководителя экономически развитой провинции Гуандун.

Об этом сообщает Reuters.

По оценкам исследователей Организации Объединенных Наций и правозащитников, более миллиона мусульман содержатся в лагерях в западном китайском регионе Синьцзян.

66-летний Чэнь является членом политбюро Китая и, по общему мнению, старшим должностным лицом, ответственным за подавление безопасности в Синьцзяне.

Напомним, 10 декабря США ввели санкции против китайских чиновников, которые причастны к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

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