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Турция осталась без валюты после попытки Эрдогана спасти лиру

  • 27.12.2021, 21:15
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Турция осталась без валюты после попытки Эрдогана спасти лиру

Чистые иностранные активы Турции стали отрицательными.

Турецкая лира возобновила падение в понедельник после сильнейшего за 40 лет роста, стартовавшего после того, как президент Реджеп Эрдоган анонсировал план по «спасению» худшей валюты 2021 года.

Курс доллара к лире на 20.02 мск понедельника поднялся на 5,5%, до 11,5 лиры за доллар. Ровно неделю назад, 20 декабря, лира оформила исторический минимум на отметке 18,36, потеряв половину стоимости с начала года на фоне снижения процентной ставки центробанк в условиях стремительного разгона инфляции, передает finanz.ru.

В ответ Эрдоган, утверждающий, что повышение ставки только ускорит рост цен, решил пойти ва-банк и пообещал компенсировать из бюджета убытки частных держателей лиры, если ставка по депозиту окажется меньше, чем рост курса доллара.

Как именно будет финансироваться план, Эрдоган не сообщил. И хотя иного способа, кроме «печатного станка», в его распоряжении нет, лира начала стремительно укрепляться: курс доллара снизился на 40% за пять дней, чего турецкий рынок не видел с 1983 года.

Иллюзию крепкой лиры создал турецкий ЦБ, начавший продавать валюту из резервов. И, как отмечает Bloomberg, к регулятору, похоже, присоединились турецкие банки, державшие доллары на счетах в ЦБ.

Итогом отчаянной интервенции стало то, что чистые иностранные активы Турции стали отрицательными - минус 5,1 млрд долларов. Запасы валюты в системе оказались исчерпаны, и лира предсказуемо покатилась по наклонной.

«Если продажи валюты центробанком снизятся, может тренд на рост курса доллара к лире возобновится», - предупреждает Ибрахим Аской, главный экономист HSBC в Стамбуле.

Оставшись без валюты турецкий ЦБ, вероятно, снова обратится за помощью к дружественным ближневосточным странам - например, Катару, которые выделил ему своп-линию на 15 млрд долларов, а в октябре продлил ее на год. Что касается аналитиков, прочащих крах политике Эрдогана, то для них найдется место за решеткой.

Как сообщает Reuters, в пятницу национальный регулятор банковского рынка BDDK начал расследование в отноешни пяти граждан, критиковавших президентский план по спасению нацвалюты.

Дурмус Ялмаз, бывший чиновник центробанка, экономист Гульдем Атабай, депутат от оппозиции Бурханеттин Булут и двое телеведущих Эмин Капа и Сельчук Гесер стали фигурантами уголовного дела по обвинениям в разжигании паники и клевете на центробанк.

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