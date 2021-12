Умер первый командир отряда «морских котиков» США

Ричард Марсинко умер в возрасте 81 года.

Первый командир отряда «морских котиков» (спецназ ВМС США) SEAL Team Six Ричард Марсинко умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его сына Мэттью Марсинко.

По его словам, Марсинко умер 25 декабря в своем доме в штате Вирджиния. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

«В рождественский вечер [25 декабря], мы потеряли героя <...> командира морских котиков в отставке, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой», — написал Мэттью Марсинко в Twitter.

Last night, Christmas evening, we lost a hero, who’s also known as The Rogue Warrior, the retired Navy SEAL commander AND the creator of SEAL Team Six, my father, Richard Marcinko. His legacy will live forever. The man has died a true legend. Rest In Peace Dad. I love you forever pic.twitter.com/QG0cG2qjoo