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Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год

  • 27.12.2021, 21:54
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
Джо Байден

Украина получит $300 млн помощи.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (NDAA), военные расходы США составят около $770 млрд. Об этом 27 декабря сообщил CNN.

В частности, NDAA на следующий год включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Об "увеличении инициативы по содействию безопасности Украины на $50 млн" в Конгрессе США сообщала 17 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Конгресс США включил в оборонный бюджет 2022 года помощь Украине на $300 млн 8 декабря. При этом в проект документа не попали санкции против газопровода "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

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