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В Беларуси продолжаются массовые увольнения

  • 27.12.2021, 22:16
  • 13,384
В Беларуси продолжаются массовые увольнения

Массово увольняют и высококвалифицированных работников, которых заменить сложно.

Хлебозаводы, университеты, фабрики, комбинаты – новости о массовых увольнениях на государственных предприятиях приходят в бот несколько раз в неделю. Работодателям спускают списки с фамилиями неблагонадежных, пишет «Белсат».

По данным Белстата, в октябре 2021 года уволили 63 065 человек. За октябрь в прошлом году – на 7 тысяч меньше. В августе 2021-го уволились почти 95 тысяч работников, годом ранее – на 34 тысячи меньше. Массовые увольнения будут иметь несколько последствий.

Ведь массово увольняют и высококвалифицированных работников, которых заменить сложно. В медицине уже наблюдается дефицит кадров. По данным Фонда медицинской солидарности, за 2021 год к ним за помощью обратились 180 медиков, уволенных по политическим мотивам. Чтобы получить реальную цифру, согласно фонду, это количество нужно увеличить в разы.

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